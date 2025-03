Stephen Curry quebra marca histórica de cestas de três pontos e Warriors atropelam Kings na NBA

O armador Stephen Curry transformou a vitória do Golden State Warriors sobre o Sacramento Kings na madrugada desta sexta-feira em uma noite memorável na NBA. Ele atingiu a marca de quatro mil cestas de três na carreira, no triunfo de 130 x 104 sobre o rival, levando os torcedores que compareceram ao Chase Center à loucura.

Ele se tornou o primeiro jogador da história da liga a atingir tal feito. O lance que sacramentou o recorde veio da ala direita, após passe de Moses Moody, faltando pouco mais de oito minutos para o fim do terceiro período, em sua quarta tentativa dentro da partida.

Os fãs ficaram de pé pelo feito e aplaudiram o protagonista da noite intensamente. Curry ainda foi homenageado em um telão no intervalo do duelo. E para aumentar a festa, o atleta ainda comemora, nesta sexta-feira, seu aniversário de 37 anos.

Empolgado com a exibição e o recorde alcançado pelo seu atleta, Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, não se conteve à beira da quadra. "O que você dá a um cara que tem tudo? Talvez eu lhe dê um dia de folga", brincou o comandante.

Em sua 16ª temporada na NBA, Curry continua acumulando grandes atuações e não dá sinais de que pensa em aposentadoria. "Estou insensível a cestas de três pontos. Elas surgem jogo após jogo. Quatro mil cestas é um número louco", afirmou um extasiado Kerr sobre o comandado.

O camisa 30, que foi para o jogo desta madrugada a dois arremessos do perímetro para colocar seu nome na história, anotou 11 pontos e deu cinco assistências no duelo. Quem mais pontuou em sua equipe foi Draymond Green (23).

Ao apito final, Curry ficou com a bola do jogo que definiu o seu recorde de quatro mil cestas de três e foi cumprimentado na quadra até mesmo pelos seus adversários.

A partida marcou ainda a volta de Jonathan Kuminga, que estava fora do time há mais de dois meses por causa de uma lesão no tornozelo. Agressivo em seus ataques ao aro, ele fechou o confronto com 18 pontos assinalados.

O resultado consolidou o bom momento dos Warriors nesta temporada. Com 38 vitórias e 28 derrotas, a franquia ocupa a sexta colocação na Conferência Oeste. Já o Sacramento Kings, que não resistiu ao bom desempenho do adversário, aparece na nona colocação.

Em uma rodada que teve ainda mais quatro partidas, Luka Doncic fez o seu melhor jogo pelo Lakers, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe para o Milwaukee Bucks por 126 a 106 no Fiserv Forum.

O esloveno marcou 45 pontos e pegou 11 rebotes, mas viu a equipe falhar em momentos decisivos. Com ótimo aproveitamento nos arremessos de três pontos (42,5%), os donos da casa foram mais eficientes também nos rebotes e garantiram o resultado positivo.

Na classificação, os Bucks aparecem em quarto lugar na Conferência Leste, que tem como líder o Cleveland Cavaliers. Do outro lado, os Lakers figuram também no quarto posto logo atrás do Denver Nuggets.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 125 x 129 Washington Wizards Milwaukee Bucks 126 x 106 Los Angeles Lakers Chicago Bulls 116 x 110 Brooklyn Nets New Orleans Pelicans 93 x 113 Orlando Magic Golden State Warriors 130 x 104 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Miami Heat x Boston Celtics Philadelphia 76ers x Indiana Pacers Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers Houston Rockets x Dallas Mavericks Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves x Orlando Magic San Antonio Spurs x Charlotte Hornets Denver Nuggets x Los Angeles Lakers Utah Jazz x Toronto Raptors Phoenix Suns x Sacramento Kings