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Spurs avançam nos playoffs liderados por Wembanyama e eliminam os Blazers de Tiago Splitter

Estadão Conteúdo

Spurs avançam nos playoffs liderados por Wembanyama e eliminam os Blazers de Tiago Splitter

Comandados mais uma vez por Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs carimbou o passaporte para a próxima fase dos playoffs da NBA e encerrou a série diante do Porttland Trail Blazers impondo um 4 a 1 no jogo 5. Nesta terça-feira à noite, a equipe triunfou sobre o rival com o placar de 114 a 95. Com o revés na contagem dos confrontos, Tiago Splitter encerra a sua temporada de estreia como treinador na competição.

Sob o comando do técnico brasileiro, a franquia de Portland obteve 42 vitórias e 40 derrotas durante a temporada regular da competição. Este foi o melhor desempenho desde 2021.

A eliminação, no entanto, foi bem aceita por Splitter. Ele reconheceu a superioridade do rival e exaltou ainda a atuação do francês Victor Wembanyama. "Este é um ótimo time de basquete. Eles (os Spurs) têm uma superestrela (Wembanyama) que mudou o jogo. Eles mereceram. Jogaram melhor", afirmou Splitter após a partida.

Os Spurs foram constantemente lembrados de sua falta de experiência em playoffs, mesmo conquistando a segunda posição no Oeste. A maioria viu isso como uma desvantagem, mas o San Antonio encarou o fato como um passo progressivo após terminar a temporada regular com 62 vitórias e 20 derrotas.

"Ganhamos experiência o tempo todo", disse Wembanyama que disputou a primeira série da carreira na NBA. "E esse foi apenas um exemplo de como uma série pode se desenrolar. E essa é uma boa maneira de começar os playoffs. Mas, sim, ganhamos experiência e ainda estou com fome de confrontos ainda melhores."

Na partida, o pivô fez um "double-double" ao assinalar 17 pontos e pegar 14 rebotes, ditando o ritmo do time. Maior pontuador da equipe, De' Aaron Fox anotou 13 dos seus 21 pontos no último quarto e foi determinante para definir a vitória neste jogo 5 dos playoffs.

Os Spurs enfrentarão o vencedor da série entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Apesar da derrota e da eliminação nesta fase decisiva da NBA, o Portland Trail Blazers emplacou o cestinha do confronto: Deni Avdija com 22 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA NA NBA:

Boston Celtics 97 x 113 Philadelphia 76ers New York Knicks126 126 x 97 Atlanta Hawks San Antonio Spurs 114 x 95 Portland Trail Blazers

ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA QUARTA-FEIRA:

Detroit Pistons x Orlando Magic Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors Los Angeles Lakers x Houston Rockets

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