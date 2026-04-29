Spurs avançam nos playoffs liderados por Wembanyama e eliminam os Blazers de Tiago Splitter Estadão Conteúdo 29.04.26 8h58 Spurs avançam nos playoffs liderados por Wembanyama e eliminam os Blazers de Tiago Splitter Comandados mais uma vez por Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs carimbou o passaporte para a próxima fase dos playoffs da NBA e encerrou a série diante do Porttland Trail Blazers impondo um 4 a 1 no jogo 5. Nesta terça-feira à noite, a equipe triunfou sobre o rival com o placar de 114 a 95. Com o revés na contagem dos confrontos, Tiago Splitter encerra a sua temporada de estreia como treinador na competição. Sob o comando do técnico brasileiro, a franquia de Portland obteve 42 vitórias e 40 derrotas durante a temporada regular da competição. Este foi o melhor desempenho desde 2021. A eliminação, no entanto, foi bem aceita por Splitter. Ele reconheceu a superioridade do rival e exaltou ainda a atuação do francês Victor Wembanyama. "Este é um ótimo time de basquete. Eles (os Spurs) têm uma superestrela (Wembanyama) que mudou o jogo. Eles mereceram. Jogaram melhor", afirmou Splitter após a partida. Os Spurs foram constantemente lembrados de sua falta de experiência em playoffs, mesmo conquistando a segunda posição no Oeste. A maioria viu isso como uma desvantagem, mas o San Antonio encarou o fato como um passo progressivo após terminar a temporada regular com 62 vitórias e 20 derrotas. "Ganhamos experiência o tempo todo", disse Wembanyama que disputou a primeira série da carreira na NBA. "E esse foi apenas um exemplo de como uma série pode se desenrolar. E essa é uma boa maneira de começar os playoffs. Mas, sim, ganhamos experiência e ainda estou com fome de confrontos ainda melhores." Na partida, o pivô fez um "double-double" ao assinalar 17 pontos e pegar 14 rebotes, ditando o ritmo do time. Maior pontuador da equipe, De' Aaron Fox anotou 13 dos seus 21 pontos no último quarto e foi determinante para definir a vitória neste jogo 5 dos playoffs. Os Spurs enfrentarão o vencedor da série entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. Apesar da derrota e da eliminação nesta fase decisiva da NBA, o Portland Trail Blazers emplacou o cestinha do confronto: Deni Avdija com 22 pontos. CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA NA NBA: Boston Celtics 97 x 113 Philadelphia 76ers New York Knicks126 126 x 97 Atlanta Hawks San Antonio Spurs 114 x 95 Portland Trail Blazers ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA QUARTA-FEIRA: Detroit Pistons x Orlando Magic Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors Los Angeles Lakers x Houston Rockets Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Spurs Blazers Splitter COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 Futebol Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. 28.04.26 19h01 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 Cruzeiro fura retranca do Boca, marca no fim e se recupera no 'Grupo da Morte' da Libertadores 28.04.26 23h53 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04