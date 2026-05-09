Sport bate a Ponte Preta de virada em Campinas, mantém tabu e invencibilidade na Série B

O Sport é o único invicto da Série B do Brasileiro de 2026. Na noite deste sábado (09), o time pernambucano foi ao estádio Moisés Lucarelli para encarar a Ponte Preta, pela oitava rodada, e de virada, superou o time da casa por 3 a 1, mantendo a invencibilidade e se firmando na briga pela liderança.

Além disso, o time rubro-negro ainda manteve um tabu histórico diante do rival campineiro. A Ponte Preta não sabe o que é vencer o adversário desde 2022. Naquela ocasião, o placar de 1 a 0 foi garantido por um gol de Lucca - ironicamente, atleta que hoje defende o rival Guarani.

No retrospecto geral, o equilíbrio é a marca do confronto: em 31 jogos, são 12 vitórias do Sport, 10 da Ponte e nove empates. O resultado, que levou o time pernambucano a 16 pontos, marcou o quinto jogo consecutivo sem derrota para a Ponte Preta. O time paulista, por outro lado, chegou à sua segunda derrota consecutiva, se manteve em sete pontos e voltou à zona de rebaixamento.

Após o início de muito estudo entre os adversários, o jogo esquentou a partir dos 22 minutos, quando Diego Tavares cruzou na medida para Danilo Barcelos, que mandou de cabeça e contou com desvio na defesa para enganar o goleiro e abrir o marcador para a Ponte Preta.

Entretanto, a vantagem do time da casa não durou muito. Aos 30, Felipinho tabelou com Perotti, invadiu a área e tocou no canto, deixando tudo igual no placar, que mudou novamente no fim da primeira etapa. Aos 46, Felipinho cruzou na área pela esquerda e a bola tocou no braço de Danilo Barcelos. Após análise do VAR, o árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf assinalou pênalti para o Sport, convertido com muita categoria por Chrystian Barletta aos 49.

Na volta para o segundo tempo, a Ponte Preta passou a se lançar mais ao ataque e teve uma grande chance de empatar o duelo aos 10 minutos, quando David da Hora ficou cara a cara com o goleiro Tiago Couto, tentou de cavadinha, mas a bola desviou na defesa e foi para escanteio.

Do outro lado, porém, o Sport não perdoou. Aos 13, Barletta recebeu lançamento na esquerda, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Perotti, que livre de marcação, apenas escorou para o gol e ampliou a vantagem dos visitantes. O cenário, entretanto, mudou novamente aos 24, quando Marcelo Ajul fez falta em David da Hora, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com vantagem numérica, a Ponte foi ao ataque e conseguiu balançar as redes novamente aos 35, com Rodriguinho, após bate e rebate na área. Porém, após análise do VAR, o árbitro viu falta sobre o goleiro Thiago Couto no lance e anulou o gol. Nos minutos finais, o time da casa ainda tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa adversária e amargou mais uma derrota.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a nona rodada da Série B. No próximo domingo (17), o Sport volta à Ilha do Retiro para encarar o CRB, a partir das 20h30. No dia seguinte, às 19h, a Ponte Preta fecha a rodada diante do Londrina, no Moisés Lucarelli. FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 3 SPORT

PONTE PRETA - Diogo Silva; Lucas Justen (Thalys), Weverton, Márcio Silva e Kevyson (Rodriguinho); Rodrigo Souza (Tárik), André Lima (Élvis) e Danilo Barcelos; Bryan Borges, David da Hora e Diego Tavares (Daniel Baianinho). Técnico: Gabriel Remédio (auxiliar).

SPORT - Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas (Yago Felipe), Biel (Pedro Martins) e Carlos De Pena (Zé Gabriel); Barletta, Perotti e Clayson (Zé Marcos). Técnico: Márcio Goiano.

GOLS - Danilo Barcelos, aos 22, Felipinho, aos 30, e Barletta, aos 49 minutos do primeiro tempo. Perotti, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Ajul, Danilo Barcelos, Bryan Borges, Rodriguinho, Felipinho, Barletta, Élvis e Márcio Silva.

CARTÃO VERMELHO - Marcelo Ajul (Sport).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).