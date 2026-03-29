Sonhando com a Copa, Neymar disputa jogo-treino com sub-20 do Santos Sem atuar de forma constante há alguns anos, ele participou do jogo-treino Estadão Conteúdo 29.03.26 12h32 Neymar usou um jogo-treino no CT Rei Pelé para olhar além do próprio desempenho. Em atividade com o elenco profissional e o sub-20 do Santos, o camisa 10 chamou atenção para a importância da experiência para os jovens da base, relembrando o início da própria trajetória. "Importante, né? Tanto para treinar nosso time quanto para os meninos também. Já estive do outro lado e sei como era um jogo importantíssimo nas nossas carreiras de base. Uma oportunidade para todos eles também", disse o jogador. A atividade foi realizada na manhã deste sábado, com dois tempos de 45 minutos. O Santos não divulgou o placar nem as formações utilizadas por Cuca, mas Neymar revelou que participou diretamente de dois gols. O jogo-treino também serviu para dar ritmo ao elenco após um período sem partidas oficiais. Neymar, que vinha sendo titular recentemente, ficou fora do último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no empate contra o Cruzeiro. "Ficamos felizes de estar fazendo esse tipo de treino. Depois desses longos dias sem jogos, é bom para adquirir ritmo. Foi bom, foi gostoso participar. Está bom. Um gol e uma assistência, tudo certo (risos)", completou o craque. A tendência é que o atacante volte a ficar à disposição na próxima rodada, contra o Remo. O planejamento do clube, porém, segue cauteloso, com controle de carga para evitar desgaste físico. Com a convocação da seleção brasileira no horizonte, o Santos monitora de perto a condição do camisa 10. O técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista final em 18 de maio. Até lá, o clube terá uma agenda cheia entre Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Caso seja convocado, Neymar pode ser preservado nos jogos seguintes pelo Santos para se apresentar em plenas condições físicas, sem correr riscos às vésperas da Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20 futebol Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar' Meia-atacante pode estrear com a camisa bicolor na próxima terça-feira (31), contra o Guaporé, na Copa Verde 29.03.26 17h34 futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Futebol Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima 29.03.26 19h07