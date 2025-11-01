Sinner atropela Zverev, avança à final em Paris e fica a uma vitória do topo do ranking

Menos de dois meses depois de perder a liderança do ranking do ATP para o espanhol Carlos Alcaraz, Jannik Sinner está a um passo de retomar o lugar de honra da lista dos melhores tenistas profissionais. Neste sábado, o italiano de 24 anos não deu chances a um desgastado Alexander Zverev e só precisou de 1h02 para vencer o alemão por 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/1, e avançar à final do Masters 1000 de Paris.

Além de buscar um título inédito, Sinner voltará a ser o tenista número 1 do mundo se derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime, que passará de 10º para 8º no próxima atualização da lista. Já o rival de 25 anos confirmará presença no ATP Finals caso derrote o número 2 do mundo.

Zverev, número 3 do ranking, não conseguiu se recuperar da dura vitória por 2 sets a 1, em 2h32 de partida, sobre Daniil Medvedev, após sofrer uma queda e precisar salvar dois match points na noite de sexta-feira. Exausto física e mentalmente, o alemão foi presa fácil para Sinner neste sábado.

"Obviamente estou feliz por chegar à final, mas não queria que tivesse sido desse jeito. Sascha (Zverev) veio de um jogo muito longo, mentalmente difícil, e não foi fácil para ele. Espero que volte mais forte", comentou o italiano após a vitória, elogiando Auger-Aliassime, o próximo oponente. "Ele está jogando um tênis incrível, reencontrou o seu jogo e um vai tentar levar o outro ao limite. Estou feliz por ele."

O primeiro set foi um massacre. Sinner quebrou todos os serviços de Zverev e fechou em 6/0 em menos de 30 minutos. O alemão até tentou reagir na segunda parcial, mas só conseguiu confirmar um saque: 6/1. No total, o italiano conseguiu 23 winners a 3, além de 12 erros não forçados contra 20 do adversário.

Na outra semifinal, Felix Auger-Aliassime também foi dominante contra Alexander Bublik e venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, em 1h36. Com o resultado, o canadense subirá para o oitavo lugar no ranking, substituindo o italiano Lorenzo Musetti na briga pela última vaga no ATP Finals.

"Tenho muita confiança no meu jogo. Sei do que sou capaz contra os melhores jogadores do mundo, mas ainda assim preciso executar o plano. Hoje me saí muito bem e estou feliz com o resultado", disse Auger-Aliassime após alcançar sua segunda final de um torneio nível 1000, repetindo Madri 2024. "Não se joga uma final dessas toda semana. Espero conseguir chegar até o fim e conquistar o título."