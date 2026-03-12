Capa Jornal Amazônia
Sinner arrasa talentoso americano após batalha contra João Fonseca e vai à semi em Indian Wells

Sinner largou logo com 3 a 0

Estadão Conteúdo

A vitória de Jannik Sinner nesta quinta-feira, em Indian Wells, serviu para demonstrar o quão João Fonseca está forte no circuito mundial. Nas oitavas, o italiano precisou de dois tie-breaks para superar o prodígio brasileiro. Desta vez, arrasou outra jovem promessa da modalidade: o norte-americano Learner Tien, de 20 anos, tenista apontado com futuro promissor, com tranquilos 6/1 e 6/2.

O sofrimento de Sinner, que buscou viradas nos sets desempate diante do brasileiro (tinha 3 a 6 no primeiro tie-break, por exemplo), trazia um questão: como se portaria diante de mais um jovem talentoso?

A resposta veio com jogo agressivo, dominante e concentrado desde o primeiro ponto. Foram necessários somente 67 minutos para a classificação às semifinais do Masters 1000.

Sinner largou logo com 3 a 0, Tien fez o ponto de honra e com mais três games seguidos, o italiano fechou o set por 6 a 1. Tien não conseguia se encontrar na partida e largou em desvantagem de 4 a 1 no set seguido. Caiu por 6 a 2 sem fazer o número 2 do mundo suar.

"Acho que a experiência (do confronto) certamente ajudou um pouco", disse Sinner, lembrando que já havia encarado Tien na final de Pequim em outubro de 2025. "Por outro lado, tentamos nos preparar da melhor maneira possível. Ele é um jogador muito talentoso, estará aqui muitas vezes, mas estou feliz com a minha reação", destacou. "Senti que ele foi muito agressivo, principalmente no início, então tentei me conter. Uma partida importante para mim, sem dúvida."

Agora, o italiano se prepara para encarar o quarto do mundo, o alemão Alexander Zverev, em semifinal agendada para sábado. Além da força do oponente, o forte calor em Indian Wells é outro desafio, mas Sinner garante ter se precavido.

"Chegamos muito cedo aqui", explicou Sinner, revelando que começou a treinar na cidade uma semana antes. "Estava muito quente na semana anterior ao torneio, então tivemos longas sessões de treinamento para tentar acostumar o corpo. Hoje me senti muito bem na quadra. É certamente uma área em que estou tentando melhorar, considerando os problemas que tive na Austrália", afirmou. "Acredito que esses são pontos positivos, pequenos aspectos em que precisamos melhorar. Estou feliz com a forma como nos preparamos para as partidas e, claro, a próxima será difícil."

tênis

Indian Wells

Jannik Sinner

Learner Tien
Esportes
