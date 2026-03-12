Sinner arrasa talentoso americano após batalha contra João Fonseca e vai à semi em Indian Wells Sinner largou logo com 3 a 0 Estadão Conteúdo 12.03.26 20h03 A vitória de Jannik Sinner nesta quinta-feira, em Indian Wells, serviu para demonstrar o quão João Fonseca está forte no circuito mundial. Nas oitavas, o italiano precisou de dois tie-breaks para superar o prodígio brasileiro. Desta vez, arrasou outra jovem promessa da modalidade: o norte-americano Learner Tien, de 20 anos, tenista apontado com futuro promissor, com tranquilos 6/1 e 6/2. O sofrimento de Sinner, que buscou viradas nos sets desempate diante do brasileiro (tinha 3 a 6 no primeiro tie-break, por exemplo), trazia um questão: como se portaria diante de mais um jovem talentoso? A resposta veio com jogo agressivo, dominante e concentrado desde o primeiro ponto. Foram necessários somente 67 minutos para a classificação às semifinais do Masters 1000. Sinner largou logo com 3 a 0, Tien fez o ponto de honra e com mais três games seguidos, o italiano fechou o set por 6 a 1. Tien não conseguia se encontrar na partida e largou em desvantagem de 4 a 1 no set seguido. Caiu por 6 a 2 sem fazer o número 2 do mundo suar. "Acho que a experiência (do confronto) certamente ajudou um pouco", disse Sinner, lembrando que já havia encarado Tien na final de Pequim em outubro de 2025. "Por outro lado, tentamos nos preparar da melhor maneira possível. Ele é um jogador muito talentoso, estará aqui muitas vezes, mas estou feliz com a minha reação", destacou. "Senti que ele foi muito agressivo, principalmente no início, então tentei me conter. Uma partida importante para mim, sem dúvida." Agora, o italiano se prepara para encarar o quarto do mundo, o alemão Alexander Zverev, em semifinal agendada para sábado. Além da força do oponente, o forte calor em Indian Wells é outro desafio, mas Sinner garante ter se precavido. "Chegamos muito cedo aqui", explicou Sinner, revelando que começou a treinar na cidade uma semana antes. "Estava muito quente na semana anterior ao torneio, então tivemos longas sessões de treinamento para tentar acostumar o corpo. Hoje me senti muito bem na quadra. É certamente uma área em que estou tentando melhorar, considerando os problemas que tive na Austrália", afirmou. "Acredito que esses são pontos positivos, pequenos aspectos em que precisamos melhorar. Estou feliz com a forma como nos preparamos para as partidas e, claro, a próxima será difícil." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells Jannik Sinner Learner Tien COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo vai ao mercado e busca reforços para a sequência da temporada Com a chegada de Léo Condé, o Leão Azul deve contratar peças pontuais e também negociar a saída de jogadores 12.03.26 11h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.03.26 7h00 futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00