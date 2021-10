Série B: Coritiba empata com CRB e pode perder liderança

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o CRB, na noite desta terça-feira (26) no estádio Rei Pelé, e pode perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro (dependendo do resultado da partida entre Goiás e Botafogo).

Com a igualdade, o Coxa permanece na primeira posição da classificação, com 58 pontos. Já o Galo da Praia fica na 5ª posição com 51 pontos.

O placar foi aberto pelo CRB, aos 4 minutos do segundo tempo, com gol de cabeça do zagueiro Gum após lançamento de Diego Torres. Porém, Igor Paixão conseguiu deixar tudo igual aos 9 minutos.

Na próxima rodada o Coritiba pega o Operário, já o CRB recebe o Sampaio Corrêa no Rei Pelé.