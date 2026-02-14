Sem Sampaoli, Atlético-MG faz 7 a 2 no Itabirito com 3 gols de Hulk e vai à semi do Mineiro

Sem a presença do técnico Jorge Sampaoli, demitido no meio de semana, o Atlético-MG jogou com tranquilidade e passou fácil pelo Itabirito, por 7 a 2, neste sábado, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), pela oitava rodada.

A goleada teve a marca de Hulk, que marcou três gols, fez o "hat-trick" e ajudou o Galo espantar a ameaça de ficar fora da semifinal do Campeonato Mineiro, o que não acontece desde 1997. Agora segue atrás do inédito heptacampeonato seguido.

O Atlético-MG terminou na liderança do Grupo A, com 14 pontos, contra 11 do URT que perdeu para o Cruzeiro. Na semifinal, o Galo vai enfrentar o América, líder do Grupo B, com 15 pontos, que com a melhor campanha será o mandante do segundo jogo. Se houver igualdade no placar agregado dos dois jogos, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.

O Itabirito, que chama atenção por sua camisa parecida com a do Barcelona-ESP, escapou do rebaixamento à Série A2. Terminou em terceiro lugar no Grupo C, superando o Athletic pelo número de vitórias: 2 a 1. O Democrata, de Governador Valadares, com sete pontos no Grupo A, em quarto lugar, também foi rebaixado.

Sem Sampaoli, o técnico interino Gustavo Gonçalves armou o Atlético-MG como o torcedor comum queria, no tradicional esquema 4-4-2, com Gustavo Scarpa no meio-campo e a dupla formada por Hulk e Dudu no ataque. Deu certo. Desde o início tomou as iniciativas e os gols saíram naturalmente.

O primeiro aos 16 minutos. Natanael foi lançado em velocidade pelo lado direito, foi até a linha de fundo e cruzou na pequena área. O meia Victor Hugo testou a bola de frente para as redes. O segundo, aos 30, numa falta cobrada por Hulk da intermediária. A bola entrou no ângulo. Um golaço, do atacante que era contestado por Jorge Sampaoli.

O terceiro gol saiu aos 43, após troca de passes na frente da área e o passe lateral de Alan Franco para o chute de Gustavo Scarpa. A bola entrou entre o goleiro e a trave direita.

O segundo tempo começou atrasado em 15 minutos, devido o atraso no término do primeiro tempo do jogo entre URT e Cruzeiro. Por orientação da Federação Mineira, todos os jogos deveriam começar de forma simultânea.

Mas o ritmo do jogo não mudou e o Atlético fez o quarto gol aos seis minutos com Hulk. Ele pegou a sobra de uma dividida de Dudu, driblou um adversário, já dentro da área, e bateu no alto: 4 a 0. O próprio Hulk, de pênalti, ampliou aos 15 minutos.

O sexto gol saiu também de pênalti, desta vez convertido por Cassierra, aos 26 minutos. Pouco instantes antes ele tinha entrado na vaga de Hulk. Aos 30, Renan Lodi acertou um chutaço de fora da área e ampliou para 7 a 0. O valente Itabirito aproveitou um momento de desatenção da defesa atlética e marcou o gol de honra, aos 32, após entrar na área e tirar do goleiro Everson com um chute cruzado.

Aos 41, marcou o segundo gol com Apolinário, num chute de chapa após passe de Denzel Washington, um jogador com nome de ator de cinema.

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG só volta a campo no dia 25 de fevereiro diante do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada. Por enquanto, com dois pontos, o Galo ocupa a 15ª posição, ainda sem vencer.

FICHA TÉCNICA

ITABIRITO 2 X 7 ATLÉTICO-MG

ITABIRITO - Vinícius Dias; Gleissinho (Denzel Washington), Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Serginho, Pedro Rodrigues (Apolinário) e Guilherme Givigi (Ferreira); Matheus Galdino (Nathan Zamith), Romário Simões e Luís Araújo (Hulk). Técnico: Luizão (interino).

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi (Bernard); Maycon (Reinier), Alan Franco (Minda), Vitor Hugo e Gustavo Scarpa; Hulk (Cassierra) e Dudu (Cuello). Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

GOLS - Victor Hugo, aos 16, Hulk, aos 30 e Gustavo Scarpa, aos 43 minutos do primeiro tempo. Hulk, aos seis e aos 15, Casierra, aos 26, e Renan Lodi, aos 30, Romário Simões, aos 32, e Apolinário, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Rodrigues (Itabirito), Vitor Hugo (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).