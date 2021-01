Sem descanso! Zagueiro do São Bento aproveita férias para construir a própria casa

Ao contrário dos jogadores badalados que optam por viagens e outros lazares ao lado da família, o zagueiro Bruno Leonardo, do São Bento, buscou uma outra "profissão" nas férias. O atleta revelado pelo Santos está ajudando como pedreiro na construção de sua casa própria em São Joaquim da Barra, no interior do São Paulo.

Em entrevista ao "ge", Bruno Leonardo, que teve uma boa temporada no Bentão, contou que ajudava o pai quando era criança e tinha muita vontade de se mudar para sua casa, o que o motivou, então, a botar a mão na massa.

- Minha mãe ficava brava comigo porque acordava 6h30 todos os dias. Me cobro demais, estava doido para mudar, morava com minha irmã, e queria mudar para o meu espaço. Muitas coisas na obra eu sabia fazer, então tudo que envolvia fazer força acabei fazendo. Fui vendo o resultado e me animando, vai dando gosto. Ajudava meu pai quando criança e tudo que sabia fazer eu fazia. Era mais um treino braçal, mas é muito bom ter a sua casa, o seu espaço - contou Bruno Leonardo ao site.

- É puxado demais, muitas vezes não damos valor ao serviço de pedreiro. Muito fácil ver tudo pronto, mas o que essa profissão exige é brincadeira. Muito mais fácil jogar futebol - completou.

O zagueiro usou tudo que aprendeu quando ajudava o pai, pedreiro, na infância para bater massa, subir trilhos, encher laje, assentar piso e passar ferragem. A mãe, Tatiana, auxiliou na compra dos materiais e na logística que envolvia a obra.

Bruno contou que não consegue ficar parado e que nas férias passadas ajudou a construir o telhado de um amigo. Esse novo período de trabalho, inclusive, contribuiu para que ele chegasse em forma na pré-temporada do São Bento.

- Fizemos os testes de resistência, força e estavam todos lá em cima. O que era pra ter sido férias, acabei treinando ainda mais. Cheguei voando. Não via a hora de voltar a jogar futebol - disse ele.

Bruno Leonardo chegou ao São Bento no início do ano passado. A pandemia do novo coronavírus fez com que o clube a reduzir drasticamente o salário dos jogadores. Apesar de muitos não terem aceitado, o zagueiro resolveu seguir em Sorocaba.

Casa erguida pelo jogador (Foto: Arquivo pessoa/Bruno Leonardo)