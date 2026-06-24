Seleção masculina de vôlei perde para a Ucrânia e sofre primeira derrota na Liga das Nações Após uma campanha perfeita na etapa disputada em Brasília, o Brasil encontrou dificuldades diante de uma seleção ucraniana organizada Estadão Conteúdo 24.06.26 14h17 Seleção masculina de vôlei (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV) A invencibilidade da seleção brasileira masculina na Liga das Nações chegou ao fim nesta quarta-feira. Em Ljubljana, na Eslovênia, a equipe comandada por Bernardinho foi superada pela Ucrânia por 3 sets a 1, com parciais de 29/27, 22/25, 25/22 e 25/21, em duelo válido pela segunda semana da competição. Após uma campanha perfeita na etapa disputada em Brasília, o Brasil encontrou dificuldades diante de uma seleção ucraniana organizada, agressiva e com baixo índice de erros. Mesmo conseguindo salvar um match point no último set e reagindo em alguns momentos da partida, a equipe brasileira não repetiu o desempenho das rodadas anteriores e acabou conhecendo seu primeiro revés no torneio. O destaque individual da partida foi Darlan. Principal referência ofensiva do Brasil, o oposto terminou como maior pontuador do confronto com 26 pontos. Do lado ucraniano, Plotnytskyi brilhou com 19, enquanto Tupchii contribuiu com outros 17 e foi decisivo nos momentos mais importantes do jogo. O equilíbrio marcou a primeira parcial. A Ucrânia abriu vantagem logo no início e obrigou o Brasil a correr atrás do placar. A seleção conseguiu reagir, chegou a ter oportunidades para fechar o set, mas desperdiçou chances importantes na reta final. Mais eficiente nos pontos decisivos, a equipe europeia aproveitou as falhas brasileiras para vencer por 29 a 27. O Brasil respondeu no segundo set. Com maior consistência no saque e melhor desempenho no sistema defensivo, a equipe de Bernardinho controlou boa parte da parcial. Adriano apareceu em momentos importantes, Lucarelli ajudou na virada de bola e Flávio contribuiu no bloqueio. Mesmo com uma reação ucraniana nos pontos finais, a seleção administrou a vantagem e empatou a partida ao vencer por 25 a 22. A partir do terceiro set, porém, a Ucrânia voltou a assumir o controle. Com Plotnytskyi, Tupchii e Semeniuk em grande atuação, os europeus aproveitaram oscilações técnicas do Brasil e mantiveram o ritmo elevado. A seleção brasileira chegou a buscar a virada durante a parcial, mas não sustentou a reação e viu os adversários retomarem a liderança no placar ao fechar novamente em 25 a 22. O cenário se repetiu no quarto set. O Brasil até conseguiu momentos de superioridade e chegou a liderar em parte da parcial, mas os erros em fundamentos decisivos impediram uma nova recuperação. Mais segura e eficiente nos contra-ataques, a Ucrânia aproveitou as oportunidades e fechou o jogo em 25 a 21, confirmando a vitória diante da equipe brasileira. Apesar da derrota, o Brasil segue bem posicionado na classificação da Liga das Nações. Na primeira semana, disputada em Brasília, a seleção venceu Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, encerrando a etapa com 100% de aproveitamento e na liderança da competição. No entanto, com o revés, acabou ultrapassado por Japão e Estados Unidos. A equipe de Bernardinho ainda terá compromissos importantes nesta etapa da Eslovênia. Os próximos adversários serão Itália, Eslovênia e Canadá. Na sequência, o Brasil encerrará a fase classificatória entre os dias 15 e 19 de julho, em Chicago, nos Estados Unidos, onde enfrentará França, Estados Unidos, Polônia e China. A Liga das Nações reúne 18 seleções, que disputam 12 partidas na fase inicial. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final. A China, por ser sede da fase decisiva, já tem presença garantida no mata-mata. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei seleção masculina Liga das Nações COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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