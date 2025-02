Seleção Brasileira goleia a Venezuela na Copa América de futebol areia

A Seleção Brasileira de futebol de areia venceu mais uma partida na Copa América. Neste domingo (23), na Arena Cavancha, em Iquique, no Chile, o adversário da vez foi a Venezuela. O Brasil dominou completamente o jogo e superou os venezuelanos por 12 a 3.

O duelo era válido pela segunda rodada do grupo B da disputa. Na primeira, a Seleção Brasileira encarou o Peru, no sábado (22), e venceu por 9 a 4. Agora, o próximo compromisso da equipe é contra o Paraguai, na quarta-feira (26), às 13h15.

O jogo

Apesar de ter demorado para se encontrar no jogo, a equipe brasileira não teve dificuldades para vencer a Venezuela. O time venezuelano até tentou, iniciou a partida marcando os brasileiros, mas, após o primeiro gol, marcado pelo goleiro Bobô, o Brasil dominou completamente o duelo.

O segundo gol foi marcado por Neto, de voleio. Em seguida, Rodrigo ampliou ainda mais para o Brasil ao marcar duas vezes ainda no primeiro tempo.

No segundo período, Brendo marcou de bicicleta para selar o quinto gol da Seleção Brasileira. Logo em seguida, Datinha sofreu falta e, na cobrança, bateu no canto esquerdo da trave adversária e fez o gol para o Brasil.

Mesmo com a larga vantagem, ainda havia tempo para mais. Mauricinho fez o sétimo gol para o Brasil de falta. Nesse momento do jogo, a Venezuela ensaiou uma reação e marcou o primeiro gol, com Enderson Ramos. Contudo, Edson Hulk fez outro gol para a seleção, fechando o segundo tempo com o placar de 8 a 1.

No terceiro tempo, Benjinha fez o nono gol. Hulk ainda anotou mais um, assim como Mauricinho. Allison fez o 12º gol brasileiro no jogo. Já a Venezuela, sem expectativas na partida, ainda conseguiu diminuir ligeiramente o placar, com José Semprun e Vaamonde, ambos de falta.