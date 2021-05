São Paulo terá patrocínio da LG na final do Paulistão; Relembre detalhes e feitos dessa parceria histórica

O São Paulo terá a volta de uma velha conhecida para a final do Campeonato Paulista, neste domingo (23). A LG, marca sul-coreana de aparelhos eletrônicos, voltará a estampar o uniforme da equipe. Mesmo que por apenas uma partida a volta do logo da empresa à camisa são-paulina faz o torcedor resgatar boas memórias da parceria que durou quase nove anos.

A parceria começou no Campeonato Brasileiro de 2001, a penúltima edição em formato de mata-mata. Mesmo que o clube tenha sido eliminado nas quartas de final, a temporada teve algo de especial por marcar a estreia de dois jovens pelo São Paulo: Luis Fabiano e Kaká.

No ano seguinte, veio o primeiro título do Tricolor com o logo da LG em sua camisa, o Superpaulistão. Em 2003, o time voltou à Libertadores após 10 anos e montou a base do elenco que conquistaria o mundo apenas dois anos depois.

Durante a parceria, o Tricolor ganhou grandes títulos. Foi campeão do Paulistão e da Libertadores em 2005, sendo campeão do Mundo naquele mesmo ano. Apenas um ano depois, enfileirou três conquistas seguidas do Campeonato Brasileiro, em 2006, 2007 e 2008.

Em números, a parceria entre São Paulo LG representou uma excelente fase do clube paulista.

No período em que o São Paulo teve a marca sul-coreana estampando sua camisa, foram disputadas 612 partidas, de acordo com o SofaScore. Dessas, o Tricolor saiu vitorioso em 327, empatou 146 e perdeu 139, contabilizando um aproveitamento de 61,4%.

Neste período, o São Paulo marcou 1124 gols (média de 1,8 por jogo) e tomou 681 gols (média de 1,1 por jogo). Foram sete títulos conquistados nos quase nove anos de parceria.

Com a LG de volta à camisa do Tricolor, mesmo que apenas por um jogo, nasce a esperança do torcedor de voltar a ver o clube sendo vitorioso com a volta da parceria que deu tão certo.

Para o torcedor mais supersticioso, a patrocinadora pode voltar a dar a mesma sorte que deu ao clube no começo do século.

Neste domingo, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, no Morumbi, às 16h, pela partida de volta da final do Campeonato Paulista de 2021. Sem vencer títulos desde 2012, a vitória pode marcar o fim de um jejum de quase nove anos sem ser campeão. A disputa está em aberto, o jogo de ida terminou em 0 a 0 no Allianz Parque.