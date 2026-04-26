São Bernardo derrota o Goiás com gol no fim e vence a primeira em casa na Série B Estadão Conteúdo 26.04.26 18h28 Depois de dois longos meses, o São Bernardo voltou a comemorar uma vitória diante do seu torcedor, a primeira de sua história na Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo truncado, confirmou seu bom momento ao vencer o Goiás, por 1 a 0, neste domingo, no estádio 1º de Maio, pela sexta rodada. O gol da vitória de Felipe Garcia saiu aos 47 minutos do segundo tempo. O último triunfo no ABC Paulista foi no dia 25 de fevereiro, diante do Atlético Alagoinha-BA, pela Copa do Brasil. Na Série B, foi a segunda vitória consecutiva, fazendo o time chegar a 10 pontos e ocupa momentaneamente a vice-liderança, que só não será concretizada por conta do duelo direto entre Operário-PR e Fortaleza. Já o Goiás vive mal momento, com três derrotas seguidas, caindo para o 14º lugar, com sete pontos. A primeira etapa foi marcada por muita disputa entre os jogadores. Com lances firmes, os times brigavam por cada espaço e deixavam o duelo truncado, concentrado no meio de campo. O Goiás conseguiu trocar mais passes, sair da marcação e criar boas chances no início, mas nada que levasse perigo ao goleiro adversário. Do outro lado, o São Bernardo equilibrou a partida, principalmente explorando os lados do campo e em chutes de média e longa distância. Na reta final, o lance de maior perigo, saiu do lado dos goianos, quando Anselmo Ramon sofreu pênalti de Rodrigo Ferreira. O atacante cobrou mal e Alex Alves garantiu o empate parcial. O segundo tempo foi mais aberto. A dupla retornou mais disposta, com outra postura, apesar das imprecisões na hora de concluir as jogadas. Pelo lado paulista, Pará perdeu um gol cara a cara com Tadeu, enquanto os goianos viram Rodrigo Soares, livre de marcação, cabecear para fora. Com o fim se aproximando, ambos passaram a se expor mais e subiram o tom no ataque. Com mais precisão, o São Bernardo obrigou boa defesa de Tadeu, em chute de Hyoran. Na sequência, Hyoran cobrou escanteio, após bate e rebate na área, Felipe Garcia empurrou para as redes, já aos 47 minutos, para dar a vitória ao time da casa. O Goiás volta a campo no sábado, quando visita o Fortaleza, às 20h30, na Arena Castelão, na capital cearense. Já o São Bernardo tem pela frente o duelo paulista contra a Ponte Preta, no domingo, às 16h, ainda como mandante, no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. FICHA TÉCNICA SÃO BERNARDO 1 X 0 GOIÁS SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Romisson, Dudu Miraíma (Hyoran) e Marcão Silva; Pedro Vitor (Fabrício Daniel), Daniel Amorim (Felipe Garcia) e Echaporã (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá. GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Lucas Rodrigues (Juninho), Lourenço (Baldória) e Gegê (Pedrinho); Jean Carlos, Anselmo Ramon (Lucas Lima) e Esli García (Cadu). Técnico: Daniel Paulista. GOL - Felipe Garcia, aos 47 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA). CARTÕES AMARELOS - Hélder, Rodrigo Ferreira, Pedro Vitor e Lucas Rodrigues. RENDA - R$ 16.370,00. PÚBLICO - 813 torcedores. LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B São Bernardo Goiás COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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