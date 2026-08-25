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Santos é denunciado pelo STJD e pode perder até 10 mandos de campo por causa de cusparada

Em crise e próximo de mais um rebaixamento, o clube foi denunciado após torcedor cuspir em Reinaldo, do Mirassol, e pode perder mandos de campo e pagar multa de até R$ 100 mil.

Estadão Conteúdo

A cusparada de um torcedor em Reinaldo, do Mirassol, durante uma cobrança de lateral na Vila Belmiro, no domingo, pode custar uma pesada multa e suspensão de até 10 jogos ao Santos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) fez a denúncia nesta terça-feira e o clube vai ao banco dos réus na quinta.

O edital do STJD desta terça-feira definiu que o Santos e também o Mirassol - teve Wallisson expulso e o auxiliar Alberto Antonio de Oliveira intimido - serão julgados no processo 0953/2026, a partir das 9 horas de quinta na 4ª Comissão Disciplinar.

Desde o domingo, o revoltado Reinaldo pede para o Santos responder pelo ato "nojento, lamentável e vergonhoso". Além da cusparada, o jogado do Mirassol ainda ouviu diversos xingamentos da torcida santista.

O Santos foi enquadrado nos artigos 206 (atraso no reinicio de uma partida, que gera até R$ 1 mil de multa) e no 213 do CBJD, esse pela cusparada ("deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasões ou lançamentos de objetos em seus estádios").

Neste caso, a multa varia de R$ 100 a R$ 100 mil, além de perda de mandos de campos. "Se o ato for de elevada gravidade ou atrapalhar o andamento da partida, o clube pode perder o mando de 1 a 10 partidas." Logo após a cusparada, Neymar pediu calma aos torcedores e ainda se desculpou com Reinaldo, visivelmente incomodado.

Na segunda-feira, ciente que seria denunciado no STJD - o caso foi relatado na súmula da árbitra Edina Alves -, o Santos se defendeu em nota e revelou que já identificou o torcedor, aplicando-lhe as devidas punições.

"O Santos Futebol Clube repudia veementemente qualquer ato de desrespeito, violência ou comportamento que não esteja de acordo com os valores que devem prevalecer dentro e fora dos estádios. Após tomar conhecimento da ocorrência, uma atitude isolada registrada durante a partida deste domingo (23), o clube iniciou imediatamente a adoção das medidas cabíveis, como a abertura de uma sindicância, para a apuração dos fatos", divulgou o Santos em nota oficial.

"O autor do ato já foi identificado e o Santos FC seguirá tomando todas as providências necessárias diante do ocorrido, dentro de suas atribuições e em conformidade com as normas aplicáveis. O Santos Futebol Clube reafirma seu compromisso com o respeito, a integridade e a segurança de todos aqueles que fazem parte do espetáculo esportivo. Atitudes dessa natureza não representam a grandeza de sua história, de sua torcida e dos valores defendidos pelo clube."

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