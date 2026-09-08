Santos acerta contratação de Everton Cebolinha e negocia com Philippe Coutinho Estadão Conteúdo 08.09.26 15h41 Visando a reta final da temporada, o Santos busca reforços para fortalecer seu elenco. Assim, o time paulista demonstrou interesse na contratação do meia Philippe Coutinho e acertou com o atacante Everton Cebolinha. Em relação a Cebolinha, o Santos encaminhou a contratação do atacante, que não vem encontrando espaço no Flamengo e, assim, ficando próximo de trocar de equipe no futebol brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pelo Estadão, que ainda apurou que a negociação foi conduzida por Marcelo Teixeira e Alexandre Mattos. Na equipe carioca, o jogador estava em seu último ano de contrato e buscava antecipar sua saída. Em 2026, Everton Cebolinha disputou 25 jogos, anotou três gols e distribuiu duas assistências. Já em relação a Philippe Coutinho, o jornalista Lucas Musetti trouxe a informação de que a equipe alvinegra tem interesse no jogador, que está livre no mercado desde que deixou o Vasco, em fevereiro. Segundo apurou o Estadão, a contratação conta com o apoio de Neymar, que deseja voltar a atuar com o amigo. Porém, o fato de o meia estar afastado dos gramados desde o início do ano é um fator que pesa para o time paulista. No início do ano, o Coutinho rescindiu com o clube carioca após alegar motivos pessoais. Ele entrou em campo pela última vez em 14 de fevereiro, em duelo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Nas redes sociais, Neymar respondeu a uma postagem de Lucas Musetti sobre o interesse do clube santista em Philippe Coutinho e afirmou que o meia é um "sonho", além de não deixar de alfinetar o jornalista. "Trouxe dois. Um já tem 20 gols, que é o Gabigol. Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho (é o) meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá. Salário deles é alto demais para o futebol brasileiro", comentou o camisa 10 santista. O Santos busca fortalecer seu elenco para se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 13ª posição na competição, com 32 pontos, sete a mais que o Vasco, primeiro time dentro do Z-4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Everton Cebolinha Philippe Coutinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 Futebol Uma noite de frustração para os bicolores 08.09.26 14h37 Futebol AMECEL Concorre a R$ 25 mil em Equipamentos no Concurso UFC Ultimate Gym Upgrade 08.09.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14