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Santos acerta contratação de Everton Cebolinha e negocia com Philippe Coutinho

Estadão Conteúdo

Visando a reta final da temporada, o Santos busca reforços para fortalecer seu elenco. Assim, o time paulista demonstrou interesse na contratação do meia Philippe Coutinho e acertou com o atacante Everton Cebolinha.

Em relação a Cebolinha, o Santos encaminhou a contratação do atacante, que não vem encontrando espaço no Flamengo e, assim, ficando próximo de trocar de equipe no futebol brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pelo Estadão, que ainda apurou que a negociação foi conduzida por Marcelo Teixeira e Alexandre Mattos.

Na equipe carioca, o jogador estava em seu último ano de contrato e buscava antecipar sua saída. Em 2026, Everton Cebolinha disputou 25 jogos, anotou três gols e distribuiu duas assistências.

Já em relação a Philippe Coutinho, o jornalista Lucas Musetti trouxe a informação de que a equipe alvinegra tem interesse no jogador, que está livre no mercado desde que deixou o Vasco, em fevereiro. Segundo apurou o Estadão, a contratação conta com o apoio de Neymar, que deseja voltar a atuar com o amigo. Porém, o fato de o meia estar afastado dos gramados desde o início do ano é um fator que pesa para o time paulista.

No início do ano, o Coutinho rescindiu com o clube carioca após alegar motivos pessoais. Ele entrou em campo pela última vez em 14 de fevereiro, em duelo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

Nas redes sociais, Neymar respondeu a uma postagem de Lucas Musetti sobre o interesse do clube santista em Philippe Coutinho e afirmou que o meia é um "sonho", além de não deixar de alfinetar o jornalista.

"Trouxe dois. Um já tem 20 gols, que é o Gabigol. Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho (é o) meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá. Salário deles é alto demais para o futebol brasileiro", comentou o camisa 10 santista.

O Santos busca fortalecer seu elenco para se afastar da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 13ª posição na competição, com 32 pontos, sete a mais que o Vasco, primeiro time dentro do Z-4.

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