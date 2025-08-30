Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha Estadão Conteúdo 30.08.25 15h37 O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado na tarde deste sábado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, respectivamente. O jogador de 25 anos vai ocupar a vaga do meia-atacante Matheus Cunha, cortado da lista divulgada na última segunda-feira devido à lesão muscular sofrida na partida entre Manchester United e Burnley, pela Premier League, neste sábado. Contratação mais cara da história do Flamengo, que desembolsou 22 milhões de euros para trazê-lo da Europa, o atacante chegou há um mês do Atlético de Madrid e rapidamente se firmou da equipe titular do técnico Filipe Luís. Até aqui, foram dois gols e quatro assistências em oito jogos com a camisa rubro-negra. Lino, inclusive, foi observado de perto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti em sua estreia, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Samuel Lino já era observado por Dorival Júnior, quando ainda defendia o clube espanhol, mas não foi chamado. "Na última pré-lista tiveram vários jogadores do clube, você vê que é um time visado pela seleção. Venho ao Flamengo também com este objetivo", afirmou Lino durante sua apresentação no início do mês. Já Matheus Cunha sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 2 do seu clube, o Manchester United, sobre o Burnley, no estádio Old Trafford, neste sábado. O brasileiro caiu no gramado, pedindo substituição, após dar um pique para marcar a saída de bola. O camisa 10 levou as mãos à coxa esquerda e caminhou para o vestiário antes de ser substituído. Com o corte, a seleção brasileira sofreu sua quarta baixa para as duas rodadas derradeiras das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile, na quinta-feira, e Bolívia, no dia 9 de setembro. Além de Cunha, os laterais Vanderson e Alex Sandro e o volante Joelinton foram cortados após a convocação da última segunda-feira. Jean Lucas, do Bahia, e Vitinho, do Botafogo, foram chamados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa seleção brasileira Samuel Lino Matheus Cunha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 BALANÇO Reforços do Paysandu: quem vingou e quem não rendeu desde a janela de julho Papão trouxe dez atletas na última leva de contratações; alguns viraram titulares, outros já perderam espaço. Na atual janela, até o momento, foram apenas duas contratações. 30.08.25 10h10 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22