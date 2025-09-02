Sabalenka vê Vondrousova desistir e reedita decisão de 2024 com Pegula na semifinal do US Open Estadão Conteúdo 02.09.25 21h03 Atual campeã do US Open, Aryna Sabalenka vai encontrar sua oponente da decisão de 2024 novamente em Nova York, mas desta vez em uma das semifinais. Sem precisar entrar em quadra após Marketa Vondrousova desistir por lesão, a líder do ranking se garantiu entre as quadras melhores para desafiar, mais uma vez, a norte-americana Jessica Pegula. "Lamento anunciar que terei que me retirar da partida das quartas de final desta noite devido a uma lesão no joelho", informou Vondrousova ainda pela tarde em Nova York, em um comunicado. "Tentei o meu melhor para entrar em quadra hoje, mas durante o aquecimento senti meu joelho novamente e, após consultar o médico do torneio, decidi não arriscar agravar a lesão", explicou. O problema foi detectado ainda nas oitavas de final, diante da Casaque Elena Rybakina. Nesta terça, a checa foi à quadra fazer um teste para ver se teria condições de encarar a líder do ranking e as dores foram maiores, levando-a às lágrimas. "Agradeço todo o apoio neste torneio e peço desculpas aos fãs que estavam ansiosos pela partida. Me diverti muito aqui em Nova York e mal posso esperar para voltar no ano que vem", completou a checa. Enquanto Sabalenka ganhou um descanso antes da semifinal, Pegula foi à quadra e garantiu a festa dos norte-americanos que lotaram o Arthur Ashe Stadium. Com domínio do início ao fim, a tenista local derrotou a checa Barbora Krejcikova por duplo 6/3. "Consegui um sorteio relativamente favorável (da chave) até hoje", admitiu Pegula após nova vitória no US Open. "Não precisei jogar contra ninguém em termos de confrontos, o que me incomodou muito, então acho que isso ajudou. Mas, ao mesmo tempo, consegui entrar nessas partidas e realmente cuidar do meu trabalho." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Aryna Sabalenka Jessica Pegula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08