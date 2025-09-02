Sabalenka vê Vondrousova desistir e reedita decisão de 2024 com Pegula na semifinal do US Open

Atual campeã do US Open, Aryna Sabalenka vai encontrar sua oponente da decisão de 2024 novamente em Nova York, mas desta vez em uma das semifinais. Sem precisar entrar em quadra após Marketa Vondrousova desistir por lesão, a líder do ranking se garantiu entre as quadras melhores para desafiar, mais uma vez, a norte-americana Jessica Pegula.

"Lamento anunciar que terei que me retirar da partida das quartas de final desta noite devido a uma lesão no joelho", informou Vondrousova ainda pela tarde em Nova York, em um comunicado. "Tentei o meu melhor para entrar em quadra hoje, mas durante o aquecimento senti meu joelho novamente e, após consultar o médico do torneio, decidi não arriscar agravar a lesão", explicou.

O problema foi detectado ainda nas oitavas de final, diante da Casaque Elena Rybakina. Nesta terça, a checa foi à quadra fazer um teste para ver se teria condições de encarar a líder do ranking e as dores foram maiores, levando-a às lágrimas.

"Agradeço todo o apoio neste torneio e peço desculpas aos fãs que estavam ansiosos pela partida. Me diverti muito aqui em Nova York e mal posso esperar para voltar no ano que vem", completou a checa.

Enquanto Sabalenka ganhou um descanso antes da semifinal, Pegula foi à quadra e garantiu a festa dos norte-americanos que lotaram o Arthur Ashe Stadium. Com domínio do início ao fim, a tenista local derrotou a checa Barbora Krejcikova por duplo 6/3.

"Consegui um sorteio relativamente favorável (da chave) até hoje", admitiu Pegula após nova vitória no US Open. "Não precisei jogar contra ninguém em termos de confrontos, o que me incomodou muito, então acho que isso ajudou. Mas, ao mesmo tempo, consegui entrar nessas partidas e realmente cuidar do meu trabalho."