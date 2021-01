Ronaldinho Gaúcho participa de vídeo no canal do Barcelona e escolhe entre futebol ou Carnaval; confira

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho participou de um vídeo no canal do FC Barcelona do quadro "Decisões Impossíveis". Durante o vídeo, o ex-meia foi perguntado sobre uma série de cenários e teve que escolher entre eles, como nunca mais jogar futebol ou nunca mais pular carnaval no Rio de Janeiro.

Veja o vídeo e as respostas de Ronaldinho abaixo.

A próxima partida do Barcelona será contra o Cornellá, pela Copa del Rey, na quinta, 21 de janeiro.