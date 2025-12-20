Roma cai diante da Juventus e desperdiça oportunidade de colar no líder do Italiano Estadão Conteúdo 20.12.25 20h07 A Roma perdeu a oportunidade igualar o número de pontos da Inter de Milão, líder do Italiano com 33, ao ser derrotada pela Juventus por 2 a 1 neste sábado no Allianz Stadium, em Turim. Além disso, o time da capital viu o adversário se aproximar. Na quarta posição, a Roma soma 30 pontos contra 29 da Juventus. Os três primeiros colocados (Inter, Milan e Napoli), além do Bologna, só irão jogar pela 16ª rodada do Italiano em 2026, já que estavam disputando a Supercopa da Itália na Arábia Saudita. O argentino Paulo Dybala, que conquistou cinco títulos do Italiano com a Juventus, quase fez valer a "lei do ex", mas sua finalização aos 11 minutos de jogo foi fraca e não exigiu uma grande defesa do goleiro Di Gregorio. A Juventus abriu o placar aos 44 minutos da primeira etapa, com Francisco Conceição batendo cruzado no canto esquerdo do goleiro Svilar. Aos 25 do segundo tempo, Openda aproveitou o rebote de uma cabeçada de McKennie e ampliou para os mandantes. Cinco minutos depois, a Roma diminuiu com Tommaso Baldanzi aproveitando rebote de Di Gregorio. A Roma agora tenta a reabilitação no dia 29, uma segunda-feira, quando recebe o Genoa. Já a Juventus busca o terceiro triunfo consecutivo no Italiano contra o Pisa no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Italiano Roma Juventus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22