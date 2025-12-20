Roma cai diante da Juventus e desperdiça oportunidade de colar no líder do Italiano

A Roma perdeu a oportunidade igualar o número de pontos da Inter de Milão, líder do Italiano com 33, ao ser derrotada pela Juventus por 2 a 1 neste sábado no Allianz Stadium, em Turim. Além disso, o time da capital viu o adversário se aproximar. Na quarta posição, a Roma soma 30 pontos contra 29 da Juventus.

Os três primeiros colocados (Inter, Milan e Napoli), além do Bologna, só irão jogar pela 16ª rodada do Italiano em 2026, já que estavam disputando a Supercopa da Itália na Arábia Saudita.

O argentino Paulo Dybala, que conquistou cinco títulos do Italiano com a Juventus, quase fez valer a "lei do ex", mas sua finalização aos 11 minutos de jogo foi fraca e não exigiu uma grande defesa do goleiro Di Gregorio.

A Juventus abriu o placar aos 44 minutos da primeira etapa, com Francisco Conceição batendo cruzado no canto esquerdo do goleiro Svilar. Aos 25 do segundo tempo, Openda aproveitou o rebote de uma cabeçada de McKennie e ampliou para os mandantes. Cinco minutos depois, a Roma diminuiu com Tommaso Baldanzi aproveitando rebote de Di Gregorio.

A Roma agora tenta a reabilitação no dia 29, uma segunda-feira, quando recebe o Genoa. Já a Juventus busca o terceiro triunfo consecutivo no Italiano contra o Pisa no sábado.