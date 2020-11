Rogério Ceni conhece elenco e comanda primeira atividade no Flamengo

Chegou e já iniciou o trabalho. Rogério Ceni se apresentou ao Flamengo nesta terça, no Ninho do Urubu, e, após um primeiro contato com o grupo principal, comandou sua primeira atividade no CT - o qual servirá de moradia para o treinador neste primeiro momento. O clube divulgou imagens da conversa do técnico com os atletas, em clima descontraído, na beira do gramado.

Além de Ceni, o auxiliar técnico Charles Hempert e o preparador físico Danilo Augusto - que chegam ao Rubro-Negro junto com o treinador - também já trabalharam junto com os atletas, nesta terça-feira, no Centro de Treinamento.

Já regularizado, o técnico fará sua estreia diante do São Paulo, nesta quarta-feira no Maracanã, em partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.