Roger Machado diz que Inter briga pelo título e defende técnico brasileiro na seleção

Roger Machado se mostrou satisfeito com o empate do Internacional por 1 a 1 com o Flamengo, no sábado (29), no Maracanã, em partida que marcou a estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O comandante do time gaúcho valorizou a postura tática para segurar o conjunto carioca e disse que o Inter entrou no Nacional para brigar pelo caneco.

"Foi um empate importante se pensarmos que estavam em campo dois postulantes ao título. Nossa ideia é brigar (pelo título) até o final", comentou Roger em entrevista coletiva após a partida. "Estrategicamente fomos muito bem. Era importante o primeiro passo, teríamos de buscar os três pontos. Imaginamos que ele (Filipe Luís) tentaria manter a estrutura, apesar das ausências. Pesar a nossa linha para gerar desconforto e ganhar o centro. O Fernando em bloco médio entrava na linha, fazer superioridade e impedir o jogo de atração", explicou.

VEJA MAIS

Roger Machado também foi questionado sobre a escolha do substituto de Dorival Júnior, demitido após a goleada sofrida diante da Argentina, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, no comando da seleção brasileira. O técnico gaúcho disse que não se incomodaria se algum estrangeiro for contratado pela CBF, mas não escondeu sua preferência por um treinador brasileiro - o português Jorge Jesus atualmente é o mais cotado para assumir.

"Eu gostaria de ver brasileiro, mas não sou contra (estrangeiros)", afirmou. "Quem fala (de estrangeiro) é o ambiente externo. Em 2014, depois do 7 a 1, eu estava acomodado na minha função de auxiliar. Quando a gente perdeu, o ambiente era que os treinadores mais velhos não serviam, que tinha de renovar", acrescentou Roger, para quem o treinador brasileiro é tão qualificado quanto o exterior para exercer o cargo na seleção brasileira.

"Os mais antigos não serviam, vieram os mais novos. Os mais novos não serviam, vieram os estrangeiros. Como treinador, pauto para fortalecer a minha categoria. Com atualização, informação, conhecimento, isso não nos falta. Não devemos nada para treinadores de outro países", resumiu.

Após o empate com o Flamengo, o Inter se concentra na estreia na Copa Libertadores. O conjunto colorado vai a campo nesta quinta-feira, às 19h, diante do Bahia, em Salvador, pela 1ª rodada do Grupo F da competição continental.