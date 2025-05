Rodrygo rompe silêncio após rumores de saída do Real Madrid: 'Parem de criar coisas'

Alvo de rumores sobre o seu futuro, Rodrygo veio a público nesta quarta-feira para rebater as especulações de que poderia deixar o Real Madrid ao fim da temporada europeia. Em breve mensagem nas redes sociais, o jogador da seleção brasileira criticou os rumores: "Parem de criar coisas".

Em seu perfil no Instagram, o atacante agradeceu pelas mensagens de apoio em razão do problema físico que vem enfrentando nas últimas semanas. "Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve. Parem de criar coisas", afirmou o jogador, que não entra em campo desde o fim do mês passado.

Inicialmente, o técnico Carlo Ancelotti afirmara que o brasileiro sofria de uma virose, com febre. Nas redes sociais, porém, Rodrygo postou sua mensagem sobre uma foto em que aparece dentro de uma câmara hiperbárica, dispositivo que ajuda na recuperação física dos jogadores, facilitando processos de cicatrização e combate a infecções.

Rodrygo não entra em campo desde que foi substituído no intervalo da final da Copa do Rei, contra o Barcelona. A ausência em outras partidas decisivas, como o clássico com o arquirrival no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, ajudou a alimentar especulações sobre o seu futuro. Na terça, ele deixou o treino mais cedo, ampliando ainda mais os rumores sobre uma possível saída do clube na próxima janela de transferências.

No mesmo dia, o jornal espanhol Marca afirmou que o jogador não desejava permanecer na equipe merengue para a próxima temporada. O veículo citou um possível isolamento de Rodrygo dentro do elenco do time espanhol. O jornal menciona que o jogador estaria insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas com o técnico italiano. Por isso, o atacante estaria disposto a deixar o clube, mesmo com a saída de Ancelotti, que irá assumir a seleção brasileira.