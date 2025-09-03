Rodrygo e Endrick são inscritos na Champions pelo Real, mas têm dura concorrência por vaga Estadão Conteúdo 03.09.25 14h54 O técnico Xabi Alonso prometeu dar mais chances aos atacantes Rodrygo e Endrick na nova temporada do Real Madrid e inscreveu os brasileiros na Champions League. Agora, a dupla busca espaço para convencer Carlo Ancelotti que pode voltar à seleção brasileira. A concorrência, contudo, é grande, com oito peças para o setor ofensivo. Rodrygo ficou muito perto de ser negociado, com sondagens de clubes ingleses, casos de Liverpool e Manchester City, mas acabou convencido de permanecer. O encerramento na janela de transferências dá tranquilidade ao jogador - recentemente reclamou de ser substituído por Vinícius Júnior um jogo após não sair da reserva. Endrick está em fase final de recuperação de lesão muscular e também ganhou voto de confiança de Alonso após cair no esquecimento quando era comandado justamente por Ancelotti. Ele chegou a cair para última opção no setor ofensivo, mas jamais desistiu de buscar seu espaço no clube. A expectativa da dupla é que Xabi Alonso opte por usar três nomes na frente. Desta maneira, teriam mais oportunidades para formar trio com os intocáveis Vini Júnior e Mbappé. A lista do Real Madrid entregue à Uefa conta com oito atacantes, sendo sete em condições de jogar. Além do trio brasileiro e do francês, o argentino recém-contratado Mastantuono chega sob enorme expectativa, Gonzalo se destacou no Mundial de Clubes dos Estados Unidos e o marroquino Brahim Díaz é um reserva de luxo, sempre entrando nos jogos. Apenas o jovem Daniel Yañez, espanhol de 18 anos, não deve ganhar oportunidade. O Real Madrid estreia na fase de Liga diante do Olympique de Marselha, dia 16 de setembro, no Santiago Bernabéu. Buscando vaga direta ente os oito melhores na fase com 36 equipes, os merengues ainda terão compromissos caseiros com Manchester City, Juventus e Monaco. As visitas são contra Liverpool, Benfica, Olympiacos e Kairat Almaty. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liga dos Campeões Real Madrid Rodrygo Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 Com novos jogadores regularizados, Volta Redonda-RJ pode ter novidades contra o Paysandu Lanterna e vice-lanterna da Série B se encaram na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 03.09.25 12h27 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h19 Futebol América-MG vence o Avaí-SC e 'ajuda' o Remo na tabela da Série B; confira Leão Azul não perdeu posições e segue entre os seis primeiros colocados 03.09.25 9h11