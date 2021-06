Rizek ironiza Corinthians após fala racista de Avelar: 'O mínimo que se espera é a rescisão do contrato'

O jornalista do SporTV André Rizek usou o Twitter para comentar o caso de racismo envolvendo o zagueiro corintiano Daniel Avelar, que admitiu uma fala preconceituosa na manhã desta quarta-feira. Para Rizek, já que a direção do Timão decidiu punir Jô por causa de uma chuteira verde, o mínimo que se espera nesse caso é a rescisão do contrato do jogador.

"Para um clube que horas depois do jogo anunciou multa a um jogador por causa de chuteira verde… O mínimo que se pode esperar é a rescisão do contrato do Avelar, assim que tiverem sinal verde, digo, positivo do jurídico alviNEGRO", ironizou o jornalista, destacando o 'negro', no fim da frase, das cores do Corinthians.

Uma possível rescisão do atleta chegou a ser levantada pelo Coletivo 'Fiel LGBT', de torcedores do Corinthians, que usaram o Twitter para exigir que o Timão respondesse a admissão de culpa do atleta com a demissão dele.

Entenda o caso

Em meio a uma partida de Counter-Strike: Global Offensive, o perfil (D.A35), que pertence a Avelar, fez o seguinte comentário: "Fih (filho) de uma rapariga preta", o que automaticamente foi printado e espalhado nas redes sociais.

O Corinthians, diante da repercussão do caso, utilizou seu perfil no Twitter para se manifestar sobre a situação e se comprometeu a apurar o episódio. Em seguida, foi a vez de o jogador se posicionar em nota oficial por meio de seu perfil no Twitter. Ele assumiu o erro e admitiu que usou expressão racista para xingar um usuário estrangeiro, mas que isso não condiz com seu caráter.