Rizek critica postura de atletas do Vasco: 'É esse time que vai tentar escapar do rebaixamento?'

O apresentador do programa "Seleção SporTV" se surpreendeu com um lance defensivo do Vasco, nessa segunda-feira, durante a atração. Ao exibir um dos gols do Internacional, o jornalista ficou indignado ao ver que alguns atletas "desistiram" da jogada e questionou se aquele era o time que briga para não ser rebaixado.

- Existe alguma justificativa para o Léo Gil parar de marcar? O que é isso? O que está acontecendo? O cara parou de jogar. É esse time que vai tentar escapar do rebaixamento? Com essa postura? Pegando o Corinthians babando pela Libertadores e o Goiás babando para ficar na Série A.

- Não foi só ele, olha o Benítez. Abatido psicologicamente, é a única explicação. Se tomou ou não tomou... Fica feio. São cinco jogadores parados - completou o comentarista ex-Vasco Petkovic.

O jornalista mostrou imagens do segundo gol do Inter, onde Thiago Galhardo aparece livre dentro da área para chutar. No lance, é possível ver alguns atletas fora da grande área observando a marcação feita por apenas três defensores do clubes. O jogo ainda contou com um lance polêmico.

Precisando vencer, o Vasco não ganha três pontos desde 23 de janeiro, quando bateu o Atlético Mineiro. Desde então, são cinco partidas e três derrotas, sendo elas seguidas para Flamengo, Fortaleza e Inter. Na zona de rebaixamento, o Gigante pode cair para a Série B na próxima rodada.

André Rizek criticou entrega de atletas do Vasco (Foto: Reprodução)