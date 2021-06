River Plate solicita retorno, e Defensa y Justicia perde destaque do time antes de encarar o Flamengo

A pouco mais de um mês para as oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Defensa y Justicia estão próximos de perder jogadores importantes. De um lado, o Rubro-Negro acertou os detalhes da venda de Gerson ao futebol francês e só contará com o atleta até o fim da Copa América. Do outro, o clube argentino foi surpreendido com o pedido do River Plate pelo retorno de Enzo Fernández, um dos pilares da equipe de Beccacece.

Meia de 20 anos, Enzo Fernández chegou ao Defensa y Justicia por empréstimo em agosto de 2020 e se tornou um dos destaques da equipe campeã da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Atuando como volante, ele se destacou pela qualidade no passe, pela importância na saída de bola e também a contribuição nos combates defensivos.

Apesar de o contrato de empréstimo ser válido até o fim de 2021, o River Plate, dono dos direitos econômicos, solicitou o retorno imediato do jogador para o segundo semestre. De acordo com a imprensa argentina, Marcelo Gallardo ficou impressionado com o desempenho de Fernández no Defensa e pretende utilizá-lo com mais frequência entre os titulares.

Dessa forma, a expectativa é que Fernández não vista mais a camisa do Defensa y Justicia. Como a temporada do futebol argentino acabou recentemente, o atleta está de férias e deve se reapresentar no dia 16 de junho para realizar pré-temporada com o River Plate.

Os duelos entre Flamengo e Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores, serão disputados apenas em julho. No dia 14, às 21h30, o jogo de ida acontece em Buenos Aires, enquanto que a volta será realizada no Maracanã, no dia 21, também às 21h30.