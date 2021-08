Renato Augusto é relacionado e deve reestrear pelo Corinthians contra o Ceará

A reestreia de Renato Augusto, principal reforço do Corinthians nesta temporada, deve acontecer neste domingo. O meio-campista está na lista de relacionados do técnico Sylvinho e pode fazer seu primeiro jogo desde que retornou à equipe neste domingo, contra o Ceará, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Sem jogar desde dezembro, Renato Augusto tende a entrar no segundo tempo e jogar não mais do que 30 minutos. Ele foi apresentado durante a semana e havia avisado de que não ainda não tem condições de estar em campo por 90 minutos. Antes disso, terá de cumprir um cronograma progressivo de minutos. Se atuar, será sua reestreia com a camisa do Corinthians depois de quase seis anos

Giuliano foi novamente relacionado e é provável que seja titular mais uma vez. O meio-campista, outra contratação de peso, fez boa partida no clássico com o Santos e agradou Sylvinho.

As outras novidades na lista são Lucas Piton e Cantillo, que não foram para a partida diante do Santos. A preparação para o duelo em casa foi encerrada neste sábado com um treino tático no CT Dr Joaquim Grava.

O treinador corinthiano também promoveu outra atividade tática para ajuste de posicionamento e movimentações em diferentes situações de jogo e finalizou o dia com repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas. Alguns atletas praticaram cobranças de falta e fizeram outros complementos com a comissão técnica.

O time alvinegro começa a 16ª rodada na 12ª posição, com 18 pontos. A equipe tenta deixar de ser um saco de pancadas em Itaquera. Em casa, somou somente cinco de 21 pontos possíveis no Brasileirão.

Confira os relacionados para a partida contra o Ceará:

Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Mateus Vital, Renato Augusto, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Gustavo Silva, Jô e Marquinhos