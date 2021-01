Renata Fan elogia Abel Braga e provoca Renato Gaúcho após vitória do Inter no Grenal: 'Chora com gosto'

O Internacional conseguiu uma vitória triunfal de virada contra o Grêmio por 2 a 1 e se isolou na ponta da tabela do Brasileirão. Como esperado, a apresentadora Renata Fan, torcedora do colorado, comemorou bastante a vitória e aproveitou para provocar o treinador Renato Gaúcho.

- Hoje não tenho cabeça, compostura e nem consciência se vou me comportar. Chora, Renato. Chora com gosto, porque eu não tenho pena. O máximo que eu posso fazer é lamentar por você - provocou durante o "Jogo Aberto".

Confira a tabela do Brasileirão e simule as próximas rodadasRenata também aproveitou a oportunidade para elogiar o treinador Abel Braga, que já vive sequência de 11 vitórias no Inter. Segundo a apresentadora, o comandante é o grande responsável pela fase colorada.

- Até os 44 minutos do segundo tempo, o Inter perdia o clássico. Empatou e virou a partida. Virou do avesso o futebol brasileiro. Uma sequência de oito vitórias seguidas e acabou com o jejum de vitórias contra o Grêmio. E para quem secou, não adiantou. Abelão, o homem da sabedoria, da inteligência e da experiência. O cara que a maioria escancarada da mídia brasileira descartou. O Abel é o grande responsável. Ninguém conseguiu oito vitórias consecutivas, ninguém goleou o São Paulo, ninguém ganhou do Grêmio dessa maneira com tanto choro - concluiu.