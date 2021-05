Zagueiro renova contrato com o Remo por mais um ano

O zagueiro Kevem teve o contrato prorrogado com o Clube do Remo por mais um ano. A prorrogação foi publicada nesta quinta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Com 20 anos, paraense e cria da base do Remo, Kevem veio para o Remo no ano passado. Mas contusões seguidas atrapalharam o atleta em ter mais jogos no clube. Em um ano com a camisa azulina, foram apenas nove partidas. Mesmo sem quase jogar, integrou o elenco que conseguiu o acesso à Série B. Neste ano, o único jogo do zagueiro foi contra o Castanhal pelo Parazão.

No dia 29 de maio, o Remo enfrenta o CRB-AL, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.