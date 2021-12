Zagueiro que interessava o Remo acerta com adversário dos azulinos na Série C

O zagueiro Paulo Sérgio, que iniciou conversa com a diretoria do Remo, acertou com o Manaus-AM, adversário de Leão e Papão no Brasileiro da Série C de 2022. O jogador estava no Sampaio Corrêa-MA, onde disputou a Série B, inclusive atuou em Belém na vitória do clube maranhense diante dos azulinos pela Segundona pelo placar de 2 a 0, ainda no primeiro turno da competição.

Paulo Sérgio já atuou pelo Remo em 2011, despertou o interesse da diretoria azulina para esta temporada, o zagueiro chegou a conversar com os dirigentes remistas, mas não chegaram a um acordo e o jogador fechou contrato com a equipe do Manaus-AM.

O jogador de 32 anos também teve proposta de renovação por parte do Sampaio Corrêa-MA, mas a situação não seguiu. O defendor também teve uma passagem pelo futebol da Arábia Saudita nesta temporada, quando defendeu o Al Sahel, mas retornou ao Sampaio para o restante da Série B.