Zagueiro e atacante estão regularizados pelo Remo para a disputa da Série B

O Clube do Remo estreia na Série B no outro final de semana. Mais precisamente no sábado (29), às 16 horas, no Rei Pelé, em Maceió-AL, contra o CRB-AL. Para esse confronto, se quiser, o técnico Paulo Bonamigo poderá contar com o zagueiro Sueliton e o atacante Rafinha. Os dois foram regularizados nesta sexta-feira (23) com os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Suéliton e Rafinha estão regularizados (Reprodução/ BID/ CBF)

O jogo entre CRB e Remo pela primeira rodada da Série B 2021 terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.