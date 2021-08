Zagueiro do Remo sobre artilheiro do Vasco: ‘Tem que ter uma atenção especial’

O Remo enfrenta o Vasco nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Baenão. O Leão entra em campo para se recuperar dentro de casa e voltar a vencer na Série B. O zagueiro Romércio falou sobre a confiança da equipe para esse jogo. Além da preparação, o defensor comentou sobre o principal jogador do próximo adversário, o artilheiro Germán Cano, que marcou 14 gols este ano.

“Amanhã vamos enfrentar o Vasco, que tem grandes jogadores. Então, vamos escutar o que o professor tem para passar, para neutralizarmos as melhores jogadas. E tem que ter uma atenção especial com o (Germán) Cano. Então a gente vai estar bem preparado para marcar ele bem”, afirmou Romércio.

Confiança

“Diante do Goiás a gente voltou a aplicar o que é pedido no dia a dia. Então, tenho certeza que amanhã, diante do Vasco, a gente vai fazer um grande jogo e com fé em Deus voltar a pontuar dentro de casa”.

Desfalque de Gedoz

“O treinador treina todo mundo do mesmo jeito, independente de quem está jogando ou não. Então, quem entrar vai corresponder à altura. Tenho certeza que se ele (Felipe Conceição) optar pelo Renan vai fazer um grande jogo amanhã e quem sabe fazer mais um gol”.



A partida entre Remo e Vasco tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Com pré e pós-jogo pelo YouTube e Facebook de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)