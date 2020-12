Série C: Zagueiro do Remo se lesiona e é dúvida para partida decisiva contra o Ypiranga

O zagueiro Rafael Jansen se lesionou e virou dúvida para a partida decisiva contra o Ypiranga-RS, marcado para domingo, às 20 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O jogador sofreu uma entorse no joelho direito no treino de quarta-feira (30) e desde então está em tratamento intensivo para ter condição de jogo. A informação foi confirmada pelo médico do clube, Jean Klay.

A ida de Rafael Jansen para Erechim será decidido nesta sexta-feira após avaliação do departamento médico. O Remo viaja na madrugada de sexta para sábado para o Rio Grande do Sul.

Se Jansen não puder jogar, o técnico Paulo Bonamigo vai colocar Gilberto Alemão ao lado de Mimica na zaga azulino. O técnico ainda pode levar Kevem ou Warley para a viagem já que não pode contar com Fredson, que foi expulso na partida do último domingo e vai cumprir a suspensão ficando em Belém.

O jogo contra o Ypiranga é decisivo para o Remo. Líder do grupo D do quadrangular final da Série C, com sete pontos, o Leão pode ficar mais perto do acesso se vencer o time gaúcho. A partida vai ter transmissão lance a lance em O Liberal.com.