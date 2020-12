VÍDEO: Com resenha, goleiro Vinícius relembra 2020 no Remo e fala qual o diferencial na Série C

Superação, tropeços, fim da hegemonia, recomeço, sonho realizado e projeto Série B em andamento. O Clube do Remo encerra a temporada de uma maneira diferente, com motivos para sorrir e, quem sabe, com o acesso para a tão sonhada Série B. As dificuldades foram enormes, mas o goleiro Vinícius, mais uma vez, foi o destaque da equipe azulina.

Na sua quarta temporada defendendo a camisa do Remo, Vinícius possui motivos de sobra para sorrir, mesmo com o clube sendo eliminado da Copa do Brasil com uma goleada para o Brusque-SC e ter perdido a final do Campeonato Paraense para o Paysandu, interrompendo o desejado tricampeonato estadual, mas aí veio a Série C e com ela o projeto do acesso.

“Começamos bem no Brasileiro, oscilamos um pouco, perdemos o Mazola, chegou o Bonamigo. Tivemos uma boa arrancada com o Bonamigo, conseguimos manter um nível de competitividade bom, permanecemos no G-4 com uma campanha consistente e sólida e conquistamos a vaga de forma antecipada. Agora no quadrangular final estamos mantendo uma regularidade muito boa, nosso time é bastante consistente e muito competitivo. Isso vem fazendo a diferença, pois o nossos coletivo é muito forte. Estamos felizes, pois estamos próximos de alcançarmos o objetivo, um sonho do torcedor, temos que manter a pegada, o foco, não deixar que ansiedade tome conta e é trabalhar o psicológico para manter o bom nível na competição”, disse.

"Estamos felizes, pois estamos próximos de alcançarmos o objetivo, um sonho do torcedor, temos que manter a pegada", Vinícius

O CHEFÃO

O Remo possui na figura do técnico Paulo Bonamigo um “líder”, um exemplo a ser seguido. Vinícius sabe da importância de cada treinador que passou pelo clube nesse ano e relembrou Mazola Júnior, demito durante a Série C.

“O Bonamigo têm muito mérito, mas não podemos descartar o trabalho feito pelo Mazola, na formatação da equipe, com uma zaga muito consistente, um time que toma poucos gols, mas com a chegada dele, as ideias que ele implantou, forma de jogar um pouco mais ofensiva se tornou uma família mesmo, dentro e fora de campo. Temos que parabenizar toda a comissão técnica em especial ao Bonamigo que vem fazendo excelente trabalho”, comentou.

"Forma de jogar um pouco mais ofensiva se tornou uma família mesmo, dentro e fora de campo", Vinícius

O COMPANHEIRO

Em todas as temporadas defendendo o Remo Vinícius teve a companhia do preparador de goleiros Juninho Macaé. Mais que companheiros de profissão, o Camisa 1 do Leão e Macaé são amigos e a Vinícius faz questão de lembrar da importância dele no processo como atleta.

“Nas minhas entrevistas sempre dividi os méritos com o Juninho. É um profissional que merece todo apoio, respaldo e carinho. Ele tem grande participação nesses quatro anos de trabalho juntos, é uma pessoa que acredita no potencial do Remo, trabalha bastante, a gritaria dele no dia a dia. Existe uma parte no meu cérebro que tem a voz dele até quando estou descansando. O trabalho dele é fantástico, o melhor treinador de goleiro que já trabalhei”, confessou.

FORA DE CAMPO

Se dentro de campo as coisas vão bem, fora dele Vinícius também faz sucesso. O goleiro foi eleito vereador pela cidade de Belém e vive um desafio de jogar e trabalhar pela população da capital paraense.

“Claro que dará para conciliar as profissões. Minha esposa sempre fez trabalhos sociais nas comunidades em Belém e tive a oportunidade de acompanhá-la e percebi pessoas que precisam de ajuda. É uma ferramenta a mais para que possamos ajudar e fico feliz pois o torcedor e a população ‘comprou’ a ideia, me apoiou então é trabalhar mais, com a mesma seriedade e comprometimento. O Vinícius de 2021 com o mesmo foco, mesma vontade de vencer, com determinação, agora dentro e fora e campo”, falou.

GRUPO FORTE

O ídolo azulino fez questão de explicar os motivos da atual campanha do Remo ser tão boa na Série C. Vinícius lembra que o coletivo do Remo é mais importante que as vaidades.

“A competitividade e a união. É um grupo que todos se falam, não tem aqueles grupinhos, são todos juntos, uma equipe que trabalha bastante, que compra a ideia e que está comprometida com a causa de subir. Nosso coletivo é muito bom, alguns jogadores já despontaram, Salatiel, Marlon, Lucas, Charles já marcaram, o próprio Eduardo Ramos também. Os meninos da base nos ajudaram muito em momentos difíceis e isso é o nossos ponto forte”, frisou.

"Os meninos da base nos ajudaram muito em momentos difíceis e isso é o nossos ponto forte”, Vinícius

2021

O ano novo chegou e com ele a esperança de dias melhores tanto dentro como fora de campo. O “Paredão” imagina o Remo em outro patamar, cita presidente e diretores e acredita em dias melhores ao torcedor azulino

“Desejo saúde em primeiro lugar, continuar com o mesmo foco e comprometimento, que possamos dar alegria ao nosso torcedor nessa reta final de Série C nesse início de 2021. Que Deus abençoe o nosso trabalho, que dentro e fora de campo, junto com o Fábio Bentes e seus diretores no trabalho fantástico fora das quatro linhas, nessa gestão muito boa que nos passa segurança, força, apoio e que possamos corresponder dentro de campo com o mesmo foco e empenho. Que possamos dar alegria ao nossos torcedor, que muitos perderam seus familiares por conta da pandemia