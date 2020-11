Remo tem probabilidade de avançar na Série C menor que terceiro colocado, aponta site

Após vencer o Treze-PB na rodada passada do Brasileirão Série C e assumir a vice-liderança, o Remo se aproximou ainda mais da classificação para a próxima fase. Mas, apesar de ter ultrapassado o Vila Nova-GO na tabela, o site Chance de Gol aponta que o Leão tem uma probabilidade menor de avançar que o clube goiano.

Nos números apresentados pelo site especializado em projeções matemáticas no futebol, o Remo tem 98,3% de chances de classificação para o quadrangular de acesso à Série B. Já o Vila Nova, mesmo com dois pontos a menos (26 a 24), tem 99,6%.

Vale lembrar que o Chance de Gol avalia as porcentagens por meio da tabela de jogos que restam para cada equipe. Remo e Vila Nova têm suas classificações encaminhadas, porém, para o site, as partidas restantes do Vila são mais 'acessíveis' que os últimos jogos do time azulino.