Vereador e goleiro do Remo, Vinícius perde votação na Câmara Municipal por causa do jogo contra o Coritiba

Os vereadores da Câmara Municipal de Belém foram convocados para uma sessão extraordinária, a partir das 12 horas desta quarta-feira (30), para votar quatro projetos de autoria do Poder Executivo: três pedidos de empréstimo e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 (LDO), que definem as metas e prioridades do orçamento do próximo ano.

Com viagem marcada para a tarde deste mesmo dia, para o jogo contra o Coritiba, pela nona rodada da Série B, o goleiro Vinícius, que também é vereador de Belém, precisou se ausentar no meio das discussões, que se prolongaram por toda a tarde.

Ele acompanhou parte dos debates envolvendo os três pedidos de empréstimo, que somados totalizam R$ 500 milhões, para obras de saneamento e infraestrutura, mas teve que deixar a sessão às 14h30 e não pôde participar da votação da LDO.

Coritiba x Remo

Vinícius viajou com a delegação azulina para Curitiba (PR). Na sexta-feira (2), às 19 horas, o Remo enfrenta o Coxa. O Leão precisa voltar a vencer se quiser sair do Z-4. Até por estar cinco jogos sem vencer na Série B e ter um a menos que o rival dessa rodada. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.