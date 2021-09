Tudo planejado: Conceição diz que 'sufoco' contra o Vitória fez parte da estratégia de partida

O Remo teve uma grande conquista nesta sexta-feira (10) ao bater o Vitória por 2 a 1, de virada, fora de casa. No primeiro tempo, a equipe azuilina sofreu bastante, mas conseguiu tomar as rédeas do jogo no segundo tempo. Apesar dessa mudança de desempenho deixar o coração do torcedor azulino sobressaltado, o técnico Felipe Conceição disse que tudo fazia parte de uma estratégia de partida.

"Era natural que o Vitória viesse pra cima no primeiro tempo. Éramos sabedores disso. Conseguimos controlar bem a partida, mesmo sofrendo o gol. No segundo tempo, fizemos alguns ajustes e voltamos a crescer. Foi uma estratégia que a gente optou. Sabíamos que o adversário ia se desgastar depois de um início forte", explicou o treinador.

Perguntado sobre o que fez a equipe "mudar a chave" no vestiário, Conceição disse que apenas reforçou aos atletas o discurso da preleção. Com a conquista fora de casa, o Leão chegou a quatro jogos sem perder fora do Baenão.

"Ganhar do Vitória aqui não é fácil. Temos que pensar no nosso dia a dia, no desempenho. Estamos tendo muitas dificuldades, com lesões e suspensões. Mas estamos superando isso com muita hombridade. Temos que valorizar porque o Remo está fazendo uma grande campanha na Série B", destacou Felipe.

O próximo jogo do Remo pela Série B será na quinta-feira (16), diante do Avaí, às 21h30, no Baenão, pela 24ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com

Veja outros textos da entrevista de Felipe Conceição:

Pingo na direita

"O Wellington Silva está voltando de lesão. Ele fez uma semana intercalada, entre treinar com bola e se preparar fisicamente. O combinado era usar ele apenas no final do jogo. Por isso usamos o Pingo. Ele foi testado durante a semana nessa posição e foi bem. Todos os atletas que entraram foram bem. Nesses momentos é que a gente mostra a forma do grupo"

Jogadores fora das posições de origem

"A gente vem treinando e rondando o elenco em algumas posições. O Marcos (Júnior) treinou em uma nova função, assim como o Pingo e Marlon. A gente vem trabalhando diariamente para ajustar os problemas que estamos tendo. O importante é que estamos pontuando na Série B."