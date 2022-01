Tricampeão regional com o Remo morre vítima de câncer, em Belém

O tricampeão regional com o Remo década de 70 e ídolo do Castanhal, o ex-jogador Carlitinho morreu na última quinta-feira (20), em Belém. O ex-atleta tinha 76 anos e lutava contra um câncer.

Tanto Remo quanto Castanhal fizeram homeagens ao ex-jogador nas redes sociais. O Leão desejou forças aos familiares do craque, enquanto o Castanhal relembrou os tempos em que Carlitinho atuou como jogador e treinador das categorias de base o clube.

Com a camisa azulina, Carlitinho conquistou quatro torneios regionais - três Taças Norte e uma Taça Norte-Nordeste - nas décadas de 60 e 70. Pelo Japiim, Carlitinho foi responsável pelo título de 1965 da então Seleção de Castanhal, no Campeonato Municipal. No fim da carreira, ele se aposentou jogando com a camisa do clube do nordeste do Pará.

O corpo de Carlitinho está sendo velado na sede da Liga Atlética Castanhalense e deve ser enterrado nesta sexta-feira (21).