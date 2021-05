Três jogadores do Remo são punidos pelo clube e estão fora da estreia na Série B

O Remo divulgou uma nota oficial em que se posiciona sobre os casos do atacante Dioguinho, do meia Tiago Miranda e do volante Lailson. Segundo o clube, os atletas, que descumpriram o protocolo de saúde do departamento médico azulino, foram punidos em parte dos salários e treinam separadamente. Com isso, estão fora da estreia na Série B, contra o CRB-AL.

Reincidente, Dioguinho foi pego em uma festa de aparelhagem na sexta-feira (21). Thiago Miranda também foi visto em uma festa, enquanto Lailson participou de uma pelada no bairro do Barreiro, em Belém. Além disso, o clube acrescenta que Lailson será emprestado.

Confira a nota oficial do Remo

A diretoria do Clube do Remo informa que, em respeito à torcida e público em geral, esclarece que repudia veementemente os atos dos atletas Lailson, Tiago Miranda e Dioguinho, em imagens divulgadas pelas redes sociais no último final de semana.

O clube reforça também que os jogadores descumpriram o protocolo do departamento médico azulino e não respeitaram o isolamento social.

Vindo assim, a diretoria tomou as seguintes medidas internas necessárias para o momento. Os jogadores Tiago Miranda e Dioguinho estão treinando separados do restante do elenco e serão multados em parte dos seus vencimentos. Já Lailson será emprestado e também foi multado pela diretoria.