Treinador interino do Remo critica falta de concentração: 'Não fizemos um jogo tático e nem de disposição'

O treinador interino do Clube do Remo, João Nasser, popularmente conhecido como Netão, avaliou a partida do Leão contra o Independente de forma sincera. E sem rodeios. "Não fizemos um bom jogo. Acabamos nos apegando ao jogo passado. Não conseguimos fazer um jogo tático e nem de disposição física", considerou.

Diante do raciocínio inicial, explica-se a derrota do Remo por 3 a 1, o que só foi amenizado pela vitória nos pênaltis e a classificação para a semifinal da Copa Verde. "Quase que comprometemos o nosso futuro na competição", lamentou Netão, seguindo. "Acredito que não nos concentramos para o jogo como devia, entrando disposto fisicamente. Não conseguimos guerrear. Um dia ruim da nossa equipe. Não fizemos o que estava combinado . Não tivemos bom desempenho na parte ofensiva", citou.

Ainda segundo Netão, não é culpar o sistema defensivo pela quantidade de gols tomados. "Os gols sofridos... Temos que botar na conta de toda a equipe. Não fomos bem no jogo de defesa, fizemos pouco desarmes e sem acelerarmos nos deslocamentos", ponderou.