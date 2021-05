Torcida do Remo ‘alfineta’ rival com foto de Bonamigo no Instagram; entenda

O presidente do Remo confirmou ao OLiberal nesta semana que o técnico Paulo Bonamigo não entregou o cargo e que vai continuar comandando o clube. O Remo então decidiu postar uma foto de Bonamigo no Instagram sem legenda, porém, os torcedores azulinos provocaram o Paysandu, afirmando que o clube bicolor teria vergonha de publicar foto do novo técnico em suas redes sociais, já que Vinícius Eutrópio não teve uma boa aceitação com a torcida bicolor.

Nos comentários da foto de Bonamigo no perfil oficial do Remo, vários torcedores ‘alfinetaram’ o rival pela situação.

Confira alguns comentários dos torcedores do Remo

“Aqui temos orgulho do treinador”

“Senti uma cutucada no rival escondendo o técnico”

“Deus me livre ter vergonha de mostrar técnico, enquanto isso o rival...”

“Eu entendi a indireta”

“Só os que não tem vergonha de mostrar o técnico online”

“Poucos irão entender”

“O estagiário não perdoa! Dispensa legenda, treinador com moral é outro patamar”

Bonamigo chegou ao Remo em setembro de 2020, para ocupar o cargo de Mazola Júnior, demitido pela diretoria azulina na Série C. O treinador conseguiu neste período vencer três, dos quatro clássicos contra o Paysandu no Brasileiro, além de ter conquistado o acesso à Série B.