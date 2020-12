Torcedor do Remo possui muito orgulho e amor pelo clube

Quando tudo começou, um dia um amigo e cunhado me chamou perguntando se eu queria ver um treino de futebol que iria rolar no Ginásio de Educação Física hj (UEPA). Até então não sabia que era um treino do Clube do Remo, foi quando perguntei a ele qual era esse clube que estava treinando? Me respondeu dizendo que era o Remo. Tinha muitos torcedores nesse dia e me empolguei, gostei!! Depois, fui a um treino já no Estádio Evandro Almeida (Baenão).

Portanto, me simpatizei pelo Leão e a cor azul marinho é a minha predileta, tendo esse clube no coração, com muito orgulho, com muito amor e muitas conquistas.

Eu, sendo um sangue azul na família, uma das minhas irmãs não gostou pois ela ja até tinha comprado até um conjunto azul celeste, mas não aceitei. Então sou contra todos da família - se bem que tenho uma irmã do meu lado remista que torce comigo...

Por outro lado, casado há cinco anos, estou tentando fazer com que minha esposa vire remista mas até agora nada. Quem sabe ela possa virar uma remista? E vibrarmos juntos pelo mais querido, o Leão.