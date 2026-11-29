Thiago Carpini tem procura de outros clubes para 2027: 'Surgem possibilidades'

A permanência do técnico Thiago Carpini no Remo para 2027 ainda é uma incógnita. Prioridade da diretoria azulina para o cargo, o treinador vem sendo procurado por outros clubes para a próxima temporada, como ele mesmo revelou após a partida com o São Paulo, na última quinta-feira.

De acordo com Carpini, o futuro ainda será "avaliado". Ele ressaltou que já iniciou as conversas com o presidente do Remo, Glauber Gonçalves, mas sem externar sobre o estágio em que o assunto ficou parado. Enquanto isso, outros clubes aparecem como possibilidade.

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"O presidente (do Remo, Glauber Gonçalves) me procurou há uns 15 ou 20 dias buscando uma renovação (para 2027). Nós entendemos que não era o momento para essa conversa, que foi logo depois da nossa vitória contra o Botafogo, salvo engano. O clube já externalizou esse interesse (em renovar comigo). Eu vou avaliar o futuro. Agora o campeonato está chegando na reta final, e surgem, claro, outras possibilidades. É natural. O mercado, agora, fica muito aquecido", destacou o treinador.

Entretanto, Thiago Carpini coloca o Remo como prioridade nesta reta final de temporada, que será encerrada na próxima quarta-feira (2 de dezembro), às 21h30, em confronto com o Corinthians no Estádio do Mangueirão. Até lá, o treinador garante que não irá ouvir nenhum outro clube visando 2027.

"A gente precisa encontrar, de novo, o melhor caminho (para a temporada). Eu quero ter calma, que esse próximo passo (na carreira) tem que ser importante. Vou conversar com a diretoria do Remo, sim. Por respeito ao clube, a prioridade é encerrar o ciclo (de 2026). Depois a gente ouve outras situações que tem acontecido", afirmou.

Sem adiantar qualquer situação com o Remo, o treinador acredita que o clube terá um planejamento adequado para a próxima temporada. Carpini avaliou que a permanência de alguns atletas, que possuem contratos para além deste ano, é algo positivo e vai ajudar o Leão em 2027.