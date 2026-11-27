Remo inicia venda de ingressos para despedida da Série A contra o Corinthians

Leão recebe o Timão no Mangueirão, pela última rodada do Brasileirão, após confirmar o rebaixamento antecipado. Ingressos para a torcida azulina custam a partir de R$ 5

O Clube do Remo iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Corinthians, pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, no Mangueirão, marcará a despedida do Leão da elite nacional, após o rebaixamento ser confirmado com duas rodadas de antecedência.

O jogo também coloca frente a frente duas equipes em situações delicadas na reta final da competição. O Remo vem de derrota por 3 a 1 para o São Paulo, permanece na vice-lanterna, com 32 pontos, e busca encerrar sua participação na Série A diante da torcida. Do outro lado, o Corinthians ocupa a 15ª posição, com 41 pontos, e ainda luta contra o risco de rebaixamento.

Para a torcida azulina, os valores variam de acordo com a categoria e o período da compra. Até terça-feira (1º), os sócios têm acesso a uma promoção, com ingressos de arquibancada a R$ 30 e cadeira a R$ 60. No mesmo período, os demais torcedores pagam R$ 50 pela arquibancada e R$ 100 pela cadeira.

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A partir de quarta-feira (2), os preços para a torcida do Remo passam a ser de R$ 70 para arquibancada e R$ 140 para cadeira. Já os ingressos destinados à torcida visitante custam R$ 140 (arquibancada) e R$ 280 (cadeira).

PREÇOS DOS INGRESSOS

Sócios do Remo (até terça-feira, 1º)

- Arquibancada: R$ 30

- Cadeira: R$ 60

Torcida azulina (até terça-feira, 1º)

- Arquibancada: R$ 50

- Cadeira: R$ 100

Torcida azulina (a partir de quarta-feira, 2)

- Arquibancada: R$ 70

- Cadeira: R$ 140

Torcida visitante