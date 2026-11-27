Um turno inteiro! Remo atinge marca negativa de 19 derrotas na Série A

Derrota para o São Paulo aumentou o número de resultados negativos do Leão, que encerra sua participação na elite diante do Corinthians

O rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2027 já é uma realidade para o Remo. Mesmo já sem chances de escapar da queda, o Leão Azul segue acumulando números negativos na reta final da competição. Na noite de ontem (26), a equipe paraense foi derrotada pelo São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, pela 37ª rodada, e chegou à marca de 19 derrotas na atual edição do Brasileirão.

O número chama atenção porque representa exatamente a quantidade de partidas disputadas em um turno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ao longo das 37 rodadas realizadas até aqui, o Remo acumulou derrotas suficientes para preencher um turno inteiro de uma competição que possui 38 jogos por equipe.

VEJA MAIS

Diante do São Paulo, o time azulino voltou a apresentar dificuldades defensivas. Depois de sair atrás no placar, o Remo conseguiu reagir na segunda etapa e chegou ao empate com Gabriel Poveda. Entretanto, a equipe voltou a falhar nos minutos finais e sofreu mais dois gols, com o São Paulo fechando o placar.

A equipe paraense ainda possui um compromisso nesta temporada. O Remo encara o Corinthians, na próxima quarta-feira (2), em Belém, pela última rodada do Brasileiro. A partida está marcada para às 21h30, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Veja os 19 jogos em que o Remo foi derrotado no Brasileirão 2026:

1. Vitória 2 x 0 Remo

2. Remo 0 x 2 Fluminense

3. Coritiba 1 x 0 Remo

4. Flamengo 3 x 0 Remo

5. Santos 2 x 0 Remo

6. Red Bull Bragantino 4 x 2 Remo

7. Remo 0 x 1 Cruzeiro

8. Remo 1 x 2 Athletico-PR

9. Corinthians 3 x 0 Remo

10. Mirassol 2 x 1 Remo

11. Fluminense 2 x 1 Remo

12. Remo 2 x 3 Coritiba

13. Bahia 2 x 1 Remo

14. Remo 0 x 1 Flamengo

15. Remo 1 x 2 Santos

16. Cruzeiro 1 x 0 Remo

17. Palmeiras 6 x 1 Remo

18. Athletico-PR 4 x 2 Remo