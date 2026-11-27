Com dois acessos, Jaderson se despede do Remo: 'Meu último jogo'

ogador disputou 104 partidas pelo Leão, conquistou o Parazão e confirmou despedida após duelo com o São Paulo

Chegou ao fim a passagem do meio-campista Jaderson pelo Clube do Remo. Aos 26 anos, o jogador utilizou as redes sociais para anunciar sua despedida do Leão Azul e confirmou que a partida contra o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbis, foi sua última atuação com a camisa azulina. O atleta defendeu o clube paraense durante três temporadas e participou de conquistas importantes na história recente da equipe.

Em publicação no Instagram, Jaderson relembrou os momentos vividos em Belém e agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa remista. Entre as lembranças destacadas pelo meio-campista está o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conquistado em 2025, além das experiências e dos vínculos construídos durante sua passagem pelo clube.

“Foram três anos vestindo essa camisa. Vivendo momentos, enfrentando desafios e construindo uma história que levarei para sempre comigo. Ontem [contra o São Paulo] foi meu último jogo vestindo essa camisa e não poderia deixar de expressar minha gratidão por tudo que vivi aqui”, escreveu.

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O jogador também destacou que sua passagem pelo Remo foi importante não apenas dentro de campo. Segundo Jaderson, foi na capital paraense que construiu sua família e estabeleceu seu lar, tornando a despedida ainda mais especial.

“Tive a honra de fazer parte de momentos marcantes como o tão sonhado acesso à Série A e de conhecer pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Mas, para além do futebol, foi em Belém que construí a minha família, meu lar e capítulos especiais da minha vida”, publicou.

Números pelo Remo

Contratado para defender o Leão Azul, Jaderson encerra sua trajetória com 104 partidas disputadas e três gols marcados. Durante o período, conquistou o Campeonato Paraense e participou de dois acessos nacionais: da Série C para a Série B, em 2024, e da Série B para a Série A, em 2025.

Ao finalizar a mensagem, o meio-campista reforçou o agradecimento ao clube pelos três anos de convivência e aprendizado. “Obrigado pela oportunidade, Clube do Remo, pelos aprendizados e por tudo que esses três anos representaram”, concluiu.