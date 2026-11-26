O futuro do atacante Jajá, do Remo, ganhou novos capítulos nas últimas horas. Vinculado ao clube azulino até o final de 2028, o artilheiro do time no Brasileirão, com 10 gols, ganhou um provável destino para a próxima temporada.
Então principal interessado no camisa 7 do Remo, o Athletico Paranaense está saindo da "jogada". Conforme apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, as conversas não avançaram e devem ser encerradas nos próximos dias.
Neste momento, embora o interesse, o Furacão não sinalizou com nenhuma proposta para ter Jajá em 2027.
Por outro lado, um novo clube surge na situação. O São Paulo fez contatos para alinhar os termos de contratação do atacante. A informação foi confirmada ao O Liberal por uma fonte.
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No entanto, a situação do Tricolor do Morumbis é um tanto complicada. Em baixa financeira, a diretoria paulista entende que é preciso encontrar recursos para pode avançar nas negociações com o atacante.
Além do São Paulo, há ainda uma procura do Krasnodar da Rússia, conforme divulgado pelo Grupo Liberal em outubro.
Aos 28 anos, Jajá soma 10 gols e uma assistência em 30 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Remo. O vínculo dele com o Leão é até o final de 2028.
No clube, inclusive, é "quase impossível" o atacante entrar em 2027 vestindo a camisa azul marinho. No contrato firmado em fevereiro deste ano, há uma cláusula prevendo aumento salarial para a próxima temporada independente da divisão que o clube tiver disputando.