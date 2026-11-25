O Remo pode ter uma mudança de última hora para enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira (26), às 20h, no Morumbis, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Informações de bastidores apontam que o lateral-direito Marcelinho apresentou um problema na região posterior da coxa e já vinha com o adutor pesado, o que coloca em dúvida sua participação no confronto.
A situação do jogador ainda gera indefinição na montagem da equipe comandada por Thiago Carpini. Caso Marcelinho não reúna condições de atuar, João Lucas aparece como alternativa para ocupar a posição. A definição dependerá da avaliação do atleta antes da partida.
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O Remo já tem três desfalques confirmados por suspensão: o zagueiro Marllon, o volante Edson e o atacante Jajá. Em contrapartida, o volante Picco retorna após cumprir suspensão na rodada anterior.
Já rebaixado à Série B, o Leão Azul ocupa a 19ª colocação, com 32 pontos, e tenta encerrar sua participação na elite nacional com uma reação nas duas últimas rodadas.