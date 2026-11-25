Remo 'volta ao jogo' na negociação com Marcelinho; saiba os detalhes

O Remo voltou a dianteira para contar com o lateral direito Marcelinho na próxima temporada. Nos últimos dias, o clube avançou nas conversas após sinalizar com um novo acordo para o defensor.

Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Remo propôs agora dois anos de contrato e "chegou próximo" da valorização salarial que Marcelinho deseja para seguir no clube a partir de 2027. Internamente, o sentimento, que antes era de "sem chances" de permanecer no Remo, passou a ser positivo para uma renovação.

A negociação entre Remo e Marcelinho se arrasta desde outubro. Desde então, um dos pontos principais para o lateral direito era ter a valorização salarial, no entendimento de que os números em campo nesta temporada condizem para tal "bonificação" na renovação de contrato.

No entanto, em paralelo às conversas com o Remo, Marcelinho teve procura de outros clubes do futebol brasileiro. Entre os interessados, estão Juventude, Bahia, Internacional e Botafogo. Em setembro, inclusive, o O Liberal noticiou que o Bahia chegou a sinalizar com um pré-contrato para Marcelinho visando a temporada de 2027.