Remo paga salários, mas mantém atrasos em direitos de imagem e moradia

Clube quitou os salários registrados na carteira de trabalho, mas direitos de imagem e o valor das moradias seguem abertos

O Remo segue enfrentando dificuldades financeiras mesmo após o rebaixamento confirmado na Série A do Campeonato Brasileiro. Se dentro de campo o resultado foi a queda à Série B, nos bastidores a situação também exige atenção da diretoria azulina. Parte dos compromissos financeiros com o elenco ainda não foi regularizada, conforme apuração do núcleo de esportes de O Liberal.

O clube conseguiu quitar os salários dos jogadores registrados em carteira, mas os pagamentos referentes aos direitos de imagem continuam atrasados. Além disso, algumas despesas relacionadas à moradia de atletas também permanecem pendentes. O problema envolvendo os vencimentos do elenco, inclusive, já havia sido confirmado publicamente pelo presidente do Remo, Glauber Gonçalves.

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A situação financeira se tornou mais um desafio para a diretoria azulina neste período de transição entre as temporadas, além da mudança de gestão. Com o rebaixamento confirmado, o clube terá de reorganizar o planejamento para 2027, quando disputará novamente a Série B do Campeonato Brasileiro, além de administrar as pendências acumuladas durante a temporada, como salários, 13º dos funcionários, além de quitação de prestadores de serviço.